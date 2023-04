La Samsung Galaxy Tab S9+ fait surface dans des rendus

La série Galaxy Tab S8 de Samsung a été présentée en février, et la série Tab S9 est attendue dans le courant de l’année, aux côtés des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 .

Nous pouvons nous attendre à un SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, Android 13, un capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran et une charge de 45W . La capacité de la batterie n’est pas encore disponible. Sur la base de rumeurs antérieures, la série S9 aura la certification IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau, analogue aux smartphones haut de gamme de la série A de l’entreprise.