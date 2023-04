Le Galaxy S24 ferait la part belle aux puces phares Exynos

En outre, la série Galaxy S23 est un excellent smartphone doté d’une grande autonomie, et convaincre la moitié du monde de revenir à un SoC Exynos après avoir eu une expérience si positive avec le Galaxy S23 pourrait ne pas être une tâche facile pour Samsung. Cela pourrait nuire aux ventes, et le géant technologique coréen pourrait vouloir éviter d’essayer d’augmenter la part de marché d’Exynos en diminuant la part de marché de la série phare Galaxy S.

La série Galaxy S23 est alimentée exclusivement par la dernière puce Snapdragon en raison de ce que le PDG de Qualcomm a appelé un accord pluriannuel avec Samsung. Cet accord a donné naissance à la variante exclusive « for Galaxy » overclockée du Snapdragon 8 Gen 2 , dont les fréquences du processeur primaire et du GPU sont plus élevées. Il va sans dire que le retour de Samsung à une puce Exynos pour le Galaxy S24 semble aller à l’encontre de l’accord pluriannuel conclu avec Qualcomm.

La stratégie de Samsung visant à augmenter la part de marché Exynos pourrait avoir des conséquences pour les futurs utilisateurs du Galaxy S24 . Selon la rumeur, Samsung développe actuellement le SoC Exynos 2400 et pourrait lancer la production de masse en novembre au plus tôt. Samsung aurait l’intention d’utiliser le Exynos 2400 pour la série Galaxy S24 .

La sortie par Samsung du Galaxy S23 FE équipé du SoC Exynos 2200 dans le courant de l’année pourrait n’être qu’une pièce du puzzle d’une stratégie plus large visant à accroître la part de marché de la division Exynos. Un média économique coréen semble corroborer un récent rapport sur le Galaxy S23 FE et affirme que Samsung travaille également sur un chipset Exynos 2400 pour l’année prochaine .