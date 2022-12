Le Moto X40 est le dernier à être équipé du chipset Snapdragon 8 Gen 2

Après Xiaomi et Vivo, c’est au tour de Motorola de rejoindre le groupe des smartphones dotés de la puce Snapdragon 8 Gen 2 avec le lancement du Moto X40 en Chine. Outre le dernier chipset, le smartphone est livré avec un écran avec une fréquence de rafraîchissement à 165 Hz, le support de la charge rapide de 125 W, et bien plus encore.

Le Moto X40 ne présente pas un design extraordinaire et comprend des bords arrondis et une bosse de caméra arrière de forme carrée. En façade on retrouve un écran incurvé de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une résolution d’écran de 2 400 x 1 080 pixels, des couleurs 10 bits, HDR10+ et DC Dimming.

Le smartphone est équipé d’un maximum de 12 Go de mémoire vive (RAM) et de 512 Go de stockage. Côté photo, le Moto X40 propose trois caméras arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels. Il y a également une caméra frontale de 60 mégapixels.

Il y a également une batterie d’une capacité de 4 600 mAh avec un support pour la charge rapide de 125 W. Celle-ci peut atteindre 50 % en 7 minutes environ. Le Moto X40 a une autre variante avec une batterie de 5 o00 mAh et une charge rapide de 68 W. Il fonctionne sous Android 13. Les autres détails à noter sont un classement IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, un système de refroidissement VC de 3 002 mm2, un capteur d’empreintes digitales à l’écran, et plus encore.

Motorola a également lancé le nouveau Moto G53 5G avec un écran de 6,5 pouces à 120 Hz, un chipset Snapdragon inconnu, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 18W, une double caméra arrière de 50 mégapixels et Android 13. Il est proposé à partir de 899 CNY (~ 120 euros).

Prix et disponibilité

Le prix du Moto X40 est de 3 399 CNY (~ 460 euros) pour le modèle 8 Go et 128 Go, 3 699 CNY (~ 500 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go, 3 999 CNY (~ 540 euros) pour la variante 12 Go + 256 Go, et 4 299 CNY (~ 580 euros) pour le modèle 12 Go + 512 Go. Il est disponible en précommande en Chine et sera disponible au 22 décembre.

Le smartphone est disponible dans les couleurs Smoky Black et Tourmaline Blue.