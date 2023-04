Apple brevette un nouveau contrôleur pour le casque VR

by

Le casque de réalité mixte d’Apple devrait être lancé en juin lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC) de la société, et un brevet récemment publié laisse entrevoir certains des contrôleurs qu’Apple pourrait proposer avec l’appareil. Un brevet récemment publié laisse entrevoir certaines des manettes qu’Apple pourrait proposer avec l’appareil. Mais certaines réserves importantes pourraient empêcher ces accessoires de voir le jour.

Le brevet (numéro 20230096068) décrit comment Apple pourrait créer un contrôleur portable doté d’un « mécanisme de retour de couple » afin de fournir des réponses physiques immersives lors de l’utilisation d’un casque de réalité mixte. Cela pourrait contribuer à compenser les inconvénients des méthodes de saisie virtuelles (comme les écrans tactiles), qui peuvent « nuire au réalisme » de l’expérience et laisser l’utilisateur dans l’incertitude quant à l’enregistrement de sa saisie, selon Apple.

Plus précisément, le brevet mentionne l’installation du mécanisme dans une « gâchette » ou un « levier » de la manette. Cela laisse penser que l’appareil pourrait avoir la forme d’un pistolet, et les illustrations du brevet d’Apple laissent présager ce type d’implémentation.

Le brevet d’Apple prévoit d’équiper la manette d’un certain nombre d’aimants qui pourraient être activés lorsque la gâchette est pressée. Le brevet explique que ces aimants peuvent être réglés pour « fournir plus ou moins de couple à différents moments […] afin d’émuler différentes gâchettes ou leviers ».

En d’autres termes, Apple pourrait prévoir un système personnalisable plutôt qu’un système totalement fixe et statique. Ce serait l’idéal pour vous permettre d’ajuster la manette en fonction de vos préférences.

Traitez-le avec scepticisme

Cependant, il existe plusieurs raisons de douter que ce brevet aboutisse un jour à un produit fini. D’une part, Apple a adopté une approche quelque peu sceptique et hésitante à l’égard de tels dispositifs par le passé. En 2016, la société a bloqué l’émergence d’un emoji fusil et a remplacé l’emoji arme de poing par un emoji représentant un pistolet à eau, tandis que le PDG d’Apple, Tim Cook, a souvent exhorté les législateurs américains à adopter des lois plus strictes en matière de contrôle des armes à feu. Dans ce contexte, proposer une manette officielle en forme d’arme à feu pour son casque Reality Pro ne semble pas être une chose qu’Apple est susceptible de faire.

Par ailleurs, de nombreuses rumeurs affirment que le Reality Pro a été conçu pour être utilisé sans contrôleur. Il inclurait une technologie intégrée de suivi des mains et des yeux qui permettrait de taper sur des claviers virtuels et d’ouvrir des applications en les regardant et en pinçant les doigts l’un contre l’autre. Avec un tel accent mis sur ce type de technologie, les manettes pourraient même ne pas être nécessaires.

Quelle que soit la réalité, nous en saurons probablement plus sur l’approche d’Apple le 5 juin, date à laquelle l’entreprise donnera le coup d’envoi de son événement WWDC et présentera probablement son casque de réalité mixte au monde entier.