Le Galaxy S23 FE arrivera en fin d’année avec le surprenant Exynos 2200 sous le capot

La même batterie d’une capacité de 4 500 mAh que l’on trouve sur les deux derniers modèles FE devrait également être sous le capot du Galaxy S23 FE. Les Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE offraient tous deux une charge rapide de 25W et nous nous attendons à ce qu’il en soit de même pour le Galaxy S23 FE.

SamMobile affirme que le Galaxy S23 FE pourrait être équipé d’un capteur d’image de 50 mégapixels pour la caméra principale à l’arrière , ce qui représenterait une nette amélioration par rapport au capteur d’image de 12 mégapixels utilisé pour la caméra arrière sur le Galaxy S21 FE et le Galaxy S20 FE. Le Galaxy S23 FE devrait être disponible avec une capacité de stockage de 128 ou 256 Go. Le smartphone pourrait être équipé d’une mémoire vive de 6 ou 8 Go.