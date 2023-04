Apple a envisagé de fabriquer des iPad à molette par le passé

Il est peu probable qu’une molette soit mise en œuvre dans les futures versions de l’iPad, même si rien ne peut être exclu avec une certitude absolue — il suffit de regarder la fonctionnalité Dynamic Island et sa popularité. Peut-être qu’un jour un dirigeant d’Apple tombera sur ce vieux brevet et livrera la prochaine innovation de l’année pour l’iPad : la molette cliquable.

Beaucoup d’entre vous se souviennent probablement encore du design iconique de la molette cliquable de l’iPod d’Apple au début des années 2000. Ce lecteur de musique, aujourd’hui abandonné, présentait de nombreuses innovations intéressantes et un aspect du design qui reste emblématique et reconnaissable à ce jour. La molette cliquable !