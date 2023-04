Les smartphones Nokia ne seront pas dotés du système « Pure Design »

Lors du MWC 2023 à Barcelone, Nokia a dévoilé une nouvelle stratégie d’entreprise et de technologie, ainsi qu’une marque rafraîchie comprenant une refonte du logo. L’annonce du design Nokia Pure a suscité l’espoir chez les fans inconditionnels, qui étaient impatients de voir un nouveau design pour les smartphones Nokia. Cependant, des rapports suggèrent que le design Nokia Pure ne sera pas disponible pour les smartphones Nokia.

Nokia Pure est la dernière mise à jour du système de conception, qui permet de créer des produits numériques cohérents, flexibles et à l’épreuve du temps. Il se compose d’éléments fondamentaux, de composants, de modèles et de lignes directrices pour produire, nettoyer et minimiser la nouvelle expression de la marque pour les produits numériques Nokia B2B et Enterprise, conformément à la nouvelle expression de la marque.

Les smartphones Nokia n’utiliseront pas le design Nokia Pure. Bien que Nokia Pure ait été développé pour toutes les interfaces logicielles, Nokia n’a pas officiellement annoncé de plans pour l’incorporer dans ses smartphones.

L’entreprise a déjà révélé que ses futurs produits arboreront un nouveau logo, tandis que les produits de consommation sous licence continueront d’utiliser l’ancien logo Nokia, qui est plus communément associé aux smartphones et aux accessoires.

Le site Web Nokia Pure a également supprimé la majeure partie de son contenu, ce qui a donné lieu à des spéculations sur les projets de l’entreprise en matière de design.

Selon une déclaration de HMD Global :