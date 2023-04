Google Keep prend en charge plusieurs instances sur les tablettes et les appareils pliables

Que vous souhaitiez dresser une liste, noter une nouvelle citation géniale ou garder une trace de toutes vos recettes préférées, Keep peut vous aider à le faire avec style et facilité. L’application de notation de Google existe depuis dix ans et ne cesse de s’améliorer.

Aujourd’hui, l’application Google Keep a reçu une toute nouvelle fonctionnalité, qui est exclusive aux smartphones Android dotés d’un grand écran, aux smartphones pliables et aux tablettes. À savoir : la prise en charge de plusieurs instances. C’est tout à fait logique, puisque la même fonctionnalité a été ajoutée à des applications telles que Sheets et Docs. De plus, cette fonctionnalité changerait complètement la donne sur les outils de productivité tels que les meilleurs smartphones Android pliables.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs de téléphones Android de grande taille, quels que soient leur facteur de forme et… leur facteur de pliage, pourront exécuter deux instances de Keep côte à côte. Cela vous permettra de transférer des éléments plus rapidement, de suivre vos progrès et vos objectifs ou simplement de comparer vos notes.

Pour tester la fonction multi-instance sur Keep, vous devez procéder comme suit :

Ouvrez Keep sur votre appareil Android

Mettez une note/liste en surbrillance en tapant dessus et en la maintenant enfoncée

Appuyez sur le menu en trois points dans le coin supérieur droit

Sélectionnez « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre ».

Et voilà ! Vous devriez maintenant avoir la note précédemment sélectionnée à droite.

Une excellente application

Naturellement, vous pouvez alors sélectionner une autre note ou simplement parcourir toutes vos autres entrées sur la droite. C’est un peu comme le multitâche, mais avec une double instance de Keep.

Vous êtes libre d’essayer ces étapes sur votre propre smartphone ou tablette, mais si vous ne voyez pas l’option « Ouvrir dans une nouvelle fenêtre », cela peut être dû à l’une des deux choses suivantes : vous êtes en retard sur vos mises à jour ou votre téléphone n’est tout simplement pas assez grand.