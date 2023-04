ColossalChat, une alternative à ChatGPT, est gratuite et open source

Le premier chatbot IA open source dans la veine de ChatGPT est arrivé, et il arrive à un moment particulièrement utile. ColossalChat est une alternative puissante qui utilise un pipeline RHLF similaire au modèle GPT-4 d’OpenAI qui alimente ChatGPT, et il est disponible pour une utilisation immédiate.

Bien sûr, ChatGPT reste le premier chatbot d’IA et ne manque pas de travail. Mais je viens d’essayer de me connecter et j’ai constaté qu’il était à pleine capacité et, par conséquent, indisponible. Il s’agit d’un problème courant avec ce service. ColossalChat, en revanche, est largement ouvert et prêt à être utilisé gratuitement.

Ce nouveau chatbot IA peut écrire du code, répondre intelligemment aux demandes et converser comme la solution d’OpenAI. Vous pouvez l’essayer gratuitement sur le site chat.colossalai.org, sans même avoir besoin de vous connecter ou de créer un compte.

Un test rapide des protections de ColossalChat a révélé qu’il en avait, mais qu’elles étaient plus souples que celles de ChatGPT.

Selon un article publié sur Medium par l’un de ses développeurs, Yang You, le modèle de langage large Coati de ColossalChat est basé sur LLaMA, le modèle de langage large open source de Meta, puis affiné pour répondre d’une manière plus proche de ChatGPT. En fait, You s’exclame que ColossalChat est « le projet le plus proche de l’itinéraire technique original de ChatGPT ».

LLaMA peut être utilisé directement si vous pouvez construire le projet sur votre ordinateur. Cependant, ses résultats ne seront pas aussi intéressants que ceux de ChatGPT ou de Colossal.

Encore besoin de se perfectionner

RHLF est une fonctionnalité essentielle de ColossalChat et ChatGPT. Il s’agit d’un apprentissage par renforcement à partir de commentaires humains, un peu comme on apprend aux animaux à faire des tours. Lorsque la réponse de l’IA est appropriée, elle est récompensée, ce qui aide le réseau à comprendre les préférences humaines.

Il est trop tôt pour savoir si ColossalChat est comparable à la dernière version de ChatGPT, qui utilisait GPT-3.5 et ne pouvait traiter que du texte. La dernière mise à jour d’OpenAI apporte une entrée multimodale, permettant de télécharger des images pour aider à informer visuellement le chatbot de ce que vous essayez de faire ou de la question que vous posez.

Bing Chat de Microsoft est une autre alternative à ChatGPT, et utilise GPT-4 pour la saisie de texte et les réponses. Bing Chat peut également générer des images, grâce à une fonction appelée Bing Image Creator.

Il est peu probable que ColossalChat dépasse ChatGPT en termes d’étendue, de capacités ou de popularité, mais il est bon d’avoir des alternatives, surtout lorsque ChatGPT atteindra sa capacité maximale.