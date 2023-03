Elon Musk a déclaré qu’à partir du 15 avril, les comptes Twitter devront être abonnés à Twitter Blue pour avoir une chance de voir leurs tweets apparaître dans le flux de recommandations « Pour vous ». L’adhésion au niveau premium de Twitter sera également nécessaire pour voter dans les sondages de Twitter, a-t-il déclaré.

Musk, qui a acquis Twitter en octobre 2022 dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 44 milliards de dollars, a déclaré que cette mesure était « le seul moyen réaliste de lutter contre l’invasion du flux “Pour vous” par des essaims de bots d’IA avancés ». Proposé comme une alternative au fil Abonnements, « Pour vous » déploie un algorithme pour diffuser des tweets qu’il pense que vous aimerez, souvent de la part de comptes que vous ne suivez pas.

L’augmentation du nombre d’inscriptions à Blue permettra également à Twitter d’améliorer ses résultats financiers, l’un des objectifs déclarés de Musk pour la plateforme.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

—Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023