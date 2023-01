Déployé sur les iPhone et les iPad en début de semaine dernière, le nouvel onglet « Pour vous » (« For You » en anglais) de Twitter apparaît désormais sur les navigateurs Web de bureau.

L’onglet « Pour vous » est le nom, inspiré de TikTok, de l’onglet « Accueil » de Twitter, qui est sélectionné de manière algorithmique. Sur iOS, c’est désormais l’onglet par défaut qui s’affiche lorsque vous fermez et rouvrez l’application. Vous pouvez toujours accéder à la liste chronologique inversée des derniers messages des personnes que vous suivez dans l’onglet « Suivre » (« Following » en anglais), mais Twitter a supprimé l’icône en forme d’étoile permettant de passer d’une timeline à l’autre.

You can now easily switch between “For you” and “Following” on web. Android coming soon 👀

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 13, 2023