Twitter Blue s’étend à l’échelle mondiale, les anciennes coches bleues disparaissent le 1er avril

Twitter a annoncé qu’il cesserait de vérifier les comptes gratuitement à partir du 1er avril 2023. Les comptes déjà vérifiés perdront leur coche à moins qu’ils ne paient pour Twitter Blue ou pour le plan Twitter Verified Organizations destiné aux entreprises.

Twitter a lancé le nouvel abonnement amélioré Twitter Blue à l’échelle mondiale, plusieurs mois après son lancement initial. Dans le cadre de cette mise à jour, Twitter supprimera les badges de vérification des anciens comptes.

L’abonnement offre une série de nouvelles fonctionnalités, notamment une coche « Vérifié », un classement prioritaire dans les conversations, moins de publicités, des dossiers de signets, la personnalisation de la navigation, la possibilité de modifier et d’annuler les tweets, et la possibilité de tweeter avec jusqu’à 4 000 caractères. L’abonnement n’était auparavant disponible que dans une cinquantaine de pays, mais les utilisateurs du monde entier peuvent désormais y accéder.

Twitter a annoncé sa décision de mettre fin à son ancien programme de vérification, qui accordait une coche bleue aux comptes sur la base de divers critères tels que l’identité et la notoriété. Cette décision a été prise en même temps qu’une autre annonce.

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023