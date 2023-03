Voici le nouveau Microsoft Teams : 2x plus rapide, plus intelligent, interface plus simple

Microsoft a annoncé une mise à jour importante de son application Teams pour Windows. En effet, Microsoft a certainement écouté les commentaires sur la lenteur ou les problèmes de Teams. Teams, le rival de Slack de Microsoft, a toujours eu la réputation d’être lent et gourmand en ressources. Étant donné que Microsoft a toujours eu l’impression d’avoir précipité le lancement du service pour répondre au succès de Slack, ce n’est peut-être pas une surprise.

Aujourd’hui, les choses changent avec le lancement en avant-première de la nouvelle version de Teams. Microsoft parle d’une « réimagination de Teams à partir de zéro » et promet que la nouvelle application sera deux fois plus performante, tout en utilisant deux fois moins de mémoire qu’auparavant. Ainsi, les réunions devraient être deux fois plus rapides, tandis que le passage d’un chat à l’autre et d’un canal à l’autre sera 1,7 fois plus rapide. En outre, l’entreprise a également repensé l’expérience globale de l’utilisateur.

Are you ready for the new Teams? It’s faster, simpler, smarter, and more flexible than ever. Read more: https://t.co/iwasoNxVmT #MicrosoftTeams pic.twitter.com/ogQ7IvQJfG —Microsoft Teams (@MicrosoftTeams) March 27, 2023

Lors de la publication de ses résultats en janvier, Microsoft a indiqué qu’elle comptait désormais 280 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Ce chiffre est passé de 250 millions en juillet 2021 à 270 millions en janvier 2022. Il ne s’agit pas d’une croissance extrêmement rapide, même si, pour être honnête, l’époque de l’adoption rapide des logiciels de collaboration au début de la pandémie est manifestement révolue.

L’entreprise prévoit de mettre cette nouvelle version de Teams à la disposition de tous les utilisateurs dans le courant de l’année, mais elle est d’ores et déjà déployée pour les utilisateurs de Windows qui participent au programme Public Preview de l’entreprise (bien qu’un administrateur doive d’abord activer ce programme pour votre organisation). Une fois cette option activée, les utilisateurs peuvent facilement basculer entre la nouvelle et l’ancienne version. Microsoft insiste sur le fait que, pour l’instant du moins, les utilisateurs pourront toujours revenir à l’ancienne version de Teams. La prise en charge de Mac est prévue pour la fin de l’année.

L’entreprise affirme avoir optimisé l’architecture des données, du réseau, du chat et de la vidéo de Teams pour y parvenir. Une grande partie de cette amélioration résulte également de la transition de l’application d’Electron au moteur de rendu Edge WebView 2 de Microsoft. Microsoft note également qu’elle est passée de l’utilisation d’AngularJS comme framework de développement Web pour Teams à React pour la construction de l’interface utilisateur et qu’elle a standardisé les contrôles UX Fluent UI de Microsoft.

« Lorsque le développement de Teams a commencé en 2015, ces choix ont permis la livraison rapide de clients Web et de bureau multiplateformes », explique Sumi Singh, vice-président de l’ingénierie de l’entreprise, dans un article de blog. « Cependant, comme les capacités et l’innovation de Teams se sont considérablement développées au fil du temps, cela a mis à rude épreuve les ressources de l’appareil. Consciente de cette situation, l’équipe a commencé à analyser les technologies disponibles, à effectuer des analyses comparatives, à construire des prototypes et à définir la nouvelle architecture, connue en interne sous le nom d’ » étoile polaire” ».

De gros efforts, et l’IA intégrée

L’entreprise a entamé cette transition en introduisant une expérience Teams intégrée dans Windows 11 et il semble que ces efforts portent maintenant leurs fruits avec le lancement de la nouvelle version de Teams.

Microsoft a également indiqué que son objectif était de faciliter l’utilisation de la nouvelle version de Teams. « Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour offrir une expérience plus simple, mais riche en fonctionnalités à notre base d’utilisateurs diversifiée et croissante. C’est pourquoi nous sommes ravis d’apporter des améliorations à l’expérience Teams de base qui vous permettront de rester au courant de vos notifications, de rechercher des informations, de gérer vos messages et d’organiser vos canaux, le tout en moins de clics », écrit Jeff Teper, président du groupe Applications et plateformes collaboratives de Microsoft.

Bien entendu, Microsoft prévoit également d’inclure dans Teams d’autres fonctionnalités basées sur l’IA.