La fuite d’un e-mail de Musk évalue la valeur de Twitter à 20 milliards de dollars

Elon Musk a acquis Twitter l’année dernière pour 44 milliards de dollars, dans un contexte de frénésie pour les réseaux sociaux, mais la valeur de l’entreprise a maintenant chuté à moins de la moitié de ce que Musk a payé pour l’acquérir.

Selon un rapport de The Information, Musk a récemment distribué des actions à ses employés, ce qui a valorisé Twitter à environ 20 milliards de dollars. Citant une communication interne, le Wall Street Journal rapporte également que les attributions d’actions aux employés sont basées sur une évaluation de la valeur nette de l’entreprise à environ 20 milliards de dollars.

Lorsque Musk a signé le contrat dans la perspective d’une bataille juridique, de nombreux observateurs du marché et analystes ont fait remarquer que le PDG de Tesla avait largement surpayé l’entreprise. Twitter n’a pas connu de période de rentabilité depuis des années, et il n’a jamais été facile de redresser la barre.

En outre, les départs de hauts responsables et les licenciements massifs, complétés par une restructuration interne agressive et un lancement raté de Twitter Blue, n’ont pas vraiment aidé à engranger des gains. L’évaluation de 20 milliards de dollars semble alarmante, mais n’est pas totalement inattendue, puisque Musk lui-même a déjà fait part de ses craintes de faillite pour la plateforme.

Le PDG de Twitter, qui dirige actuellement l’entreprise comme une sorte de startup inversée avec une approche controversée de la performance, a des projets ambitieux.

D’ambitieux projets

Musk aurait déclaré aux employés de Twitter qu’il voyait « un chemin clair, mais difficile, vers une valorisation supérieure à 250 milliards de dollars », ce qui signifierait que les actions attribuées aux employés seraient multipliées par plus de 10 si cet objectif était atteint. Mais, il ne sera pas facile d’atteindre ces objectifs financiers élevés. L’exode des annonceurs de Twitter est bien connu, et tous ces rêves de faire de Twitter le lieu de prédilection des créateurs ne sont pas non plus très réalistes.

Mais la situation ne semble pas s’être améliorée depuis que Musk a été désespérément irrité par la situation et qu’il s’est battu avec Apple. Selon un rapport de Vox, plus de la moitié des 1 000 premiers annonceurs de Twitter avant l’achat ont cessé de placer des publicités sur la plateforme à partir de février 2023, et ils ne sont pas particulièrement enclins à revenir. De plus, Musk avait également de grands espoirs pour le service d’abonnement Twitter Blue, mais celui-ci n’a pas non plus tourné comme un conte de fées. Les données compilées révèlent qu’au cours des trois mois qui ont suivi son lancement, Twitter Blue n’a récolté que 11 millions de dollars grâce aux inscriptions mobiles.