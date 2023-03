Huawei lancera mondialement le P60 Pro, le Mate X3, la Watch Ultimate le 9 mai

Il y a quelques jours, Huawei a présenté une pléthore de nouveaux appareils, notamment sa nouvelle série phare P60, le Mate X3 pliable, la Huawei Watch Ultimate et les écouteurs stéréo sans fil FreeBuds 5.

Pour les Européens intéressés par l’achat du Huawei P60 Pro et des autres appareils dévoilés par le fabricant jeudi, Huawei organisera un événement à Munich, en Allemagne, le 9 mai à 14 h 30, heure de Paris.

Selon Huawei, le P60 Pro sera le seul appareil de la gamme P60 à être présenté en Europe, ce qui signifie que le P60 et le P60 Art ne seront proposés qu’en Chine. Le P60 Pro est doté d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de full HD+, soit 2 700 x 1 270 pixels. Il est protégé par le verre Kunlun de Huawei, qui a été lancé avec succès l’année dernière sur le Mate 50 Pro. Sous le capot se trouve le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 modifié pour fonctionner avec les signaux 4G mais pas 5G.

L’appareil sera disponible en deux configurations différentes : 8 Go de RAM/256 Go de stockage et 12 Go de RAM/512 Go de stockage. À l’arrière, on trouve un capteur photo principal de 48 mégapixels à ouverture variable (f/1.4~f/4.0), un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels à ouverture f/2.2 et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 3,5 fois et zoom numérique 100 fois. Une caméra frontale de 13 mégapixels est également prévue pour les selfies et les chats vidéo.

Le P60 Pro est conforme à la norme IP68 de protection contre la poussière et l’eau, ce qui lui permet d’être immergé jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. La batterie de 4 815 mAh se charge à 88 W. HarmonyOS 3.1 est préinstallé.

Enfin un nouveau smartphone pliable en Europe !

Le Mate X3 est un smartphone pliable vers l’intérieur, doté d’un écran de 6,4 pouces avec une résolution de 2504 x 1080 pixels, et d’un écran interne presque carré de 7,85 pouces avec une résolution de 2224 x 2496 pixels. Les deux écrans ont un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Mate X3 est également équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1 qui a été modifié pour ne pas prendre en charge la 5 G. Le smartphone est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 13 mégapixels et d’un capteur photo périscopique de 12 mégapixels qui offre un zoom optique 5x. Il y a également une paire de caméras frontale de 8 mégapixels.

Huawei a réussi à donner au Mate X3 pliable un indice IP X8, ce qui signifie qu’il n’est pas protégé contre la poussière, mais qu’en théorie, il peut être immergé jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes. Le smartphone se referme complètement à plat et est plus léger et plus fin que l’iPhone 14 Pro Max. Le Mate X3 est disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go/512 Go/1 To de stockage. HarmonyOS 3.1 est préinstallé sur l’appareil pliable.

Huawei affirme que la nouvelle Huawei Watch Ultimate est la première smartwatch fabriquée à partir d’un métal liquide à base de zirconium qui est 4,5 fois plus résistant et 2,5 fois plus dur que l’acier inoxydable. La montre est étanche jusqu’à une profondeur de 50 mètres. La montre propose quatre modes de plongée différents et un mode Expédition qui couvre toutes les fonctions créées pour les activités de plein air. L’écran AMOLED pèse 1,5 pouce et, avec une luminosité de 1 000 nits, vous devriez être en mesure de voir l’écran par temps ensoleillé.

La montre effectue un ECG pour vérifier votre rythme cardiaque, surveille votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang. Elle surveille également votre niveau de stress et la qualité de votre sommeil. Non seulement la montre peut fonctionner jusqu’à 14 jours avec une seule charge, mais il ne faut qu’une heure pour recharger complètement la batterie de 0 à 100 %.

De nouveaux écouteurs

Les Huawei FreeBuds 5 ont une nouvelle forme qui, d’après les tests effectués par l’entreprise, est censée offrir une expérience plus confortable. Les écouteurs bénéficient d’une protection limitée contre les éclaboussures et la poussière grâce à la norme IP54. Les FreeBuds 5 offrent une fonction d’annulation du bruit pour se débarrasser des bruits ambiants susceptibles de nuire à votre plaisir d’écoute. Avec l’étui de charge, les utilisateurs peuvent bénéficier de 30 heures d’utilisation entre deux charges. Si la batterie s’épuise, il suffit de la brancher 5 minutes dans la prise de courant pour bénéficier d’une autonomie de 2 heures.

Si vous vivez en Europe et que vous êtes intéressé par les nouveaux produits de Huawei, vous devriez encercler la date du 9 mai sur votre calendrier.