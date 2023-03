Les employés d’Apple sont sceptiques quant au prix et au potentiel de son casque de réalité mixte

Au sein d’Apple, certains se demandent si le Reality Pro n’est pas un produit dont la raison d’être n’est pas clairement définie. Par exemple, l’iPod a été conçu pour les utilisateurs qui souhaitaient écouter leur musique en déplacement. L’iPhone combine les capacités d’un iPod avec celles d’un smartphone et d’un appareil Internet mobile portable. Une fois le Reality Pro dévoilé, Apple pourrait le positionner comme un appareil permettant de jouer à des jeux et de visionner des contenus. Grâce à ses fonctions de réalité augmentée, le casque pourrait être considéré comme le précurseur des lunettes de réalité augmentée d’Apple, dont la rumeur veut qu’elles remplacent l’iPhone d’ici 2025.

Mais selon le New York Times , certains employés d’Apple s’inquiètent du prix de 3 000 dollars annoncé pour le casque, qui pourrait s’appeler Reality Pro . Outre le prix, les employés d’Apple se demandent si l’appareil sera utile et l’enthousiasme au sein de l’entreprise s’est transformé en scepticisme. C’est inhabituel, car les employés d’Apple impliqués dans le développement de certains appareils — comme l’iPhone — sont généralement totalement concentrés et excités par la réaction du monde à un nouveau produit Apple.