Le Framework Laptop 16 est l’un des ordinateurs portables que j’attends le plus

Depuis 2021, Framework vend des ordinateurs portables modulaires, réparables et évolutifs dotés d’un écran de 13,5 pouces. Mais s’il est possible de remplacer la carte mère, la batterie et la plupart des autres composants, certaines choses sont difficiles à faire sans introduire un nouveau châssis : par exemple, l’ajout d’un écran plus grand ou la prise en charge d’une carte graphique discrète.

C’est là qu’intervient le Framework Laptop 16. Cet ordinateur portable, qui devrait être mis en pré-commande au printemps et commencer à être expédié dans le courant de l’année, dispose d’un écran plus grand, d’un nouveau système d’extension qui permet à l’utilisateur de remplacer les graphiques discrets et d’une section d’entrée modulaire qui vous permet de décider si vous voulez un pavé numérique ou non, entre autres choses.

Framework indique que le nouvel ordinateur portable de 16 pouces est doté d’un châssis métallique fin et d’un système de port modulaire avec 6 connecteurs USB4 que vous pouvez utiliser pour ajouter des prises USB, HDMI, DisplayPort, Ethernet ou audio, entre autres (il y a également un support pour les modules SSD qui vous permettent d’étendre votre stockage sans ouvrir le châssis).

C’est deux modules de plus que le Framework Laptop 13,5 pouces, bien que le plus petit modèle dispose d’une prise audio de 3,5 mm intégrée qui est absente du Framework Laptop 16. À la place, Framework a introduit un nouveau module audio qui vous permet de placer la prise casque où vous le souhaitez (ou de la laisser de côté si vous n’en avez pas besoin… ou d’ajouter jusqu’à 6 prises casque si vous en voulez un grand nombre pour une raison ou une autre).

Un GPU amovible

L’une des nouveautés les plus intéressantes est une baie d’extension mise à jour qui permet de connecter un module graphique discret suspendu à l’arrière de l’ordinateur portable. Il s’agit d’une fonction optionnelle, qui permet aux personnes satisfaites des cartes graphiques intégrées de s’en tenir à celles-ci, tandis que les personnes qui veulent plus de puissance GPU pourront opter pour un modèle eGPU amovible.

Comme le GPU se fixe à l’arrière de l’ordinateur portable, Framework affirme qu’il sera possible de fabriquer des modules de différentes formes et tailles (y compris en largeur et en profondeur), ce qui donne à l’entreprise la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux exigences des GPU de nouvelle génération à l’avenir.

Ainsi, si ces modules s’avèrent suffisamment populaires pour que Framework continue à en produire de nouveaux, vous pourrez peut-être acheter cette année un ordinateur portable doté des dernières cartes graphiques discrètes disponibles à ce moment-là et passer à un GPU encore plus puissant dans quelques années. Et même si Framework fait faillite ou cesse de proposer des modules complémentaires pour GPU, l’entreprise met à disposition les spécifications de ses modules, ce qui signifie que les bricoleurs ambitieux pourraient être en mesure de fabriquer leurs propres modules de mise à niveau pour GPU.

Framework affirme que ses modules graphiques discrets seront également utilisables indépendamment du Framework Laptop, ce qui vous permettra d’acheter un système d’extension GPU et de le brancher sur d’autres ordinateurs portables ou de bureau pour l’utiliser en tant qu’eGPU.

L’entreprise précise que l’interface PCIe x8 qui permet l’utilisation de graphiques discrets peut également être utilisée pour d’autres modules d’extension à grande vitesse. Par exemple, la société a développé une double interface SSD M.2 qui pourrait être utilisée pour ajouter jusqu’à 16 To de stockage supplémentaire au Framework Laptop 16. Parmi les autres applications possibles figurent les accélérateurs d’IA, les dispositifs de capture vidéo, les batteries ou les lecteurs de cartes.

Un « clavier » personnalisable

Vous voulez un clavier avec un pavé numérique sur le côté droit ? Vous pouvez acheter le clavier standard plus un pavé numérique en option et le configurer comme un clavier d’ordinateur portable 16 pouces traditionnel. Vous n’aimez pas les pavés numériques ? Pas de problème. Il vous suffit de payer pour un système avec clavier et de le glisser au centre.

Ce système modulaire permet également de placer un pavé numérique sur le côté gauche. Et il est théoriquement possible d’insérer d’autres périphériques d’entrée dans la zone du clavier, tels que des trackpads ou des écrans tactiles.

Framework indique qu’il y aura une variété de modules d’entrée de petite, moyenne et grande taille. Les modules de grande taille comprendront des éléments tels que le clavier, tandis que les pavés numériques entreront dans la catégorie moyenne. Les petits modules pourraient inclure des éléments tels que des panneaux de couleurs personnalisés ou des modules fonctionnels tels qu’un curseur haptique ou une matrice de LED : on ne sait pas exactement combien de ces modules seront fabriqués par Framework elle-même, mais, encore une fois, les modèles sont open source pour tous ceux qui veulent construire des panneaux personnalisés.

En ce qui concerne les claviers eux-mêmes, Framework prévoit d’offrir un certain nombre d’options, notamment des claviers rétroéclairés unicolores avec une variété de dispositions linguistiques et des options rétroéclairées RVB.

La société indique que nombre de ses modules d’entrée sont alimentés par un microcontrôleur Raspberry Pi RP2040, et Framework publie le code source du micrologiciel (basé sur QMK) qui alimente ces modules, ce qui devrait aider les fabricants qui souhaitent concevoir leurs propres entrées.

Un lancement fin 2023

Framework n’a pas encore annoncé de prix pour l’ordinateur portable de 16 pouces ou ses modules d’extension, mais nous devrions en savoir plus dans les mois à venir. Le Framework Laptop 16 sera ouvert aux précommandes dans le courant du printemps et sera livré « fin 2023 ».

C’est un moment passionnant pour la startup, qui tente de renverser les modèles commerciaux conventionnels et les cycles de mise à jour du reste de l’industrie technologique.