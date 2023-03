Les OnePlus Nord CE 3 et Nord Buds 2 lancés en Inde le 4 avril

Après l’événement de lancement du produit phare de OnePlus, qui a vu l’arrivée du OnePlus 11, du OnePlus 11R et même de sa première tablette, l’entreprise est prête à accueillir de nouveaux produits dans la gamme Nord. Il a été révélé que le nouveau OnePlus Nord CE 3 et les Nord Buds 2 seront lancés en Inde le 4 avril.

OnePlus organisera son événement Nord « Larger than life » le 4 avril à 14 h 30, heure de Paris, pour présenter le Nord CE 3 et les Nord Buds 2. Il s’agira également d’un lancement mondial. Le Nord CE 3 succédera au Nord CE 2 et se situera dans le milieu de gamme, tandis que les Nord Buds 2 seront des écouteurs abordables entièrement sans fil.

We don’t mean to exaggerate, but we have something #LargerThanLife coming your way on April 4. Stay tuned.#OnePlusNordCE3Lite 5G

April 4, 7 p.m. IST | 2:30 p.m. BST

—OnePlus (@oneplus) March 23, 2023