Huawei lance la tablette MatePad 11 (2023) avec un écran « analogue à du papier »

La nouvelle MatePad 11 (2023) de Huawei est une tablette de milieu de gamme dotée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870, d’une mémoire vive pouvant atteindre 8 Go et d’un espace de stockage de 256 Go, ainsi que de la prise en charge de la saisie tactile et à l’aide d’un stylet.

Mais la caractéristique la plus distinctive de la tablette est son écran. Huawei affirme que l’écran IPS LCD de 11 pouces, 2560 x 1600 pixels, a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des qualités « analogues à celles du papier » qui réduisent les reflets et la fatigue oculaire tout en améliorant l’expérience de l’écriture manuscrite. La nouvelle MatePad 11 est disponible en pré-commande en Chine à partir de 2199 CNY (environ 300 euros).

Le prix de départ correspond à un modèle équipé d’un processeur Snapdragon 865, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Le passage aux spécifications supérieures fait grimper le prix à 2899 CNY (environ 400 euros). Le stylet est une option qui coûte un peu plus cher.

Selon Huawei, l’écran de la tablette « élimine 97 % des interférences lumineuses » et offre une « micro-vibration et une sensation d’amortissement analogue à celle du papier » lors de l’utilisation du stylet Huawei M-Pencil sensible à la pression. La formulation maladroite est probablement une combinaison de promesses vagues et d’une mauvaise traduction de Google.

Mais l’entreprise semble essentiellement positionner cet écran comme une alternative aux écrans NXTPAPER de TCL : il s’agit d’un écran LCD couleur plutôt que E Ink ou de papier électronique. Mais l’entreprise affirme qu’il ressemble un peu plus au papier que la plupart des écrans LCD.

La tablette mesure 254 x 165 x 7 mm et pèse environ 480 grammes et dispose d’une batterie de 22,5 Wh, 7 250 mAh et d’une charge de 10V/2,25 A, de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, d’un port USB 2,0 Type-C, de quatre haut-parleurs, de deux microphones et d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

HarmonyOS comme OS

Comme la plupart des autres smartphones et tablettes récents de Huawei, la nouvelle MatePad 11 est livrée avec HarmonyOS plutôt qu’avec Android.

On ignore si et quand ce modèle sera disponible en dehors de la Chine, mais Huawei vend encore certains de ses smartphones en Europe et dans d’autres régions.