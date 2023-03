Les écrans des smartphones sont devenus de plus en plus grands ces dernières années. Il est de plus en plus difficile de trouver un smartphone doté de spécifications décentes et d’un écran de moins de 6 pouces. L’année dernière, Eric Migicovsky a donc écrit une ode aux téléphones à petit écran et a demandé à d’autres personnes intéressées de répondre à un sondage pour exprimer leur intérêt.

Aujourd’hui, il semble que Migicovsky ait réuni une petite équipe de personnes désireuses de concrétiser l’idée d’un Small Android Phone.

Si n’importe qui peut dire qu’il veut construire un smartphone, Migicovsky jouit d’une certaine crédibilité dans le domaine du matériel. Il a fondé Pebble, un des premiers innovateurs dans le domaine des smartwatches (et une des premières réussites de Kickstarter). Pebble a finalement été racheté et tué par Fitbit, qui a ensuite été racheté et abandonné par Google. Les montres Pebble ont développé une base de fans petite, mais fidèle — des milliers de personnes utilisaient encore les montres il y a quelques mois.

Migicovsky et d’autres personnes de Pebble connaissent donc une chose ou deux en matière de développement matériel et logiciel, et l’équipe de Small Android Phone comprend un certain nombre d’anciens de Pebble.

À ce stade, l’équipe semble lancer des idées pour le smartphone. Les spécifications n’ont pas encore été finalisées, mais The Verge rapporte que l’équipe a montré des concepts et discuté avec les membres de la communauté dans « un petit Discord ».

Des spécifications et des caractéristiques proches de celles d’un produit phare

Entre autres choses, le premier petit smartphone Android aura probablement des spécifications et des caractéristiques proches de celles d’un produit phare, comme une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ou une puce Snapdragon 7 de nouvelle génération, un système le caméra décent avec un capteur d’environ 50 mégapixels, ainsi qu’un logiciel qui permettra aux utilisateurs de prendre des photos de haute qualité.

Il y a fort à parier que le smartphone se vendra aux alentours de 850 dollars, bien qu’il soit doté de caractéristiques analogues à celles d’un téléphone de 650 à 700 dollars proposé par une plus grande entreprise. C’est le coût de l’achat d’un appareil de niche par une startup qui n’obtiendra pas le même type de prix réduit que celui qui découle de la fabrication de composants en grande quantité : la Small Android Team prévoit de fabriquer des dizaines de milliers de téléphones pour son premier lot, alors que des entreprises comme Samsung et Apple en fabriquent des millions.

Mais dans une interview accordée à The Verge, Benjamin Bryant, l’un des responsables du projet, affirme que l’équipe est déjà en pourparlers avec un fabricant de « niveau 1 », ce qui signifie que le smartphone serait en fait assemblé par l’une des entreprises responsables de nombreux autres smartphones de haute qualité sur le marché.

Difficulté d’avoir l’écran

Bien entendu, l’un des composants les plus difficiles à trouver sera probablement l’écran. Comme je l’ai dit, la plupart des smartphones actuels sont dotés d’écrans plus grands, et il pourrait donc être difficile de trouver des écrans standard adaptés à un smartphone avec un petit écran. Cela pourrait signifier que l’équipe devra développer ses propres écrans, ce qui ferait grimper le prix encore plus haut.

Une fois le matériel, le design et le partenaire de fabrication potentiel choisis, l’étape suivante sera très probablement une campagne de crowdfunding visant à collecter les fonds nécessaires à la construction du petit téléphone Android.

En d’autres termes, il n’y a aucune garantie que cette chose soit réellement fabriquée. Mais, il y a au moins une chance qu’une petite équipe de développeurs avec des objectifs de vente relativement modestes puisse réussir à produire quelque chose que les grands fabricants de smartphones ne sont plus intéressés à faire : des smartphones avec de petits écrans pour la poignée d’irréductibles fidèles qui appellent encore les smartphones à grand écran des phablettes.