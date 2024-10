Accueil » Huawei Mate 70 : Un smartphone, deux OS ? Android et HarmonyOS Next réunis !

Huawei Mate 70 : Un smartphone, deux OS ? Android et HarmonyOS Next réunis !

Huawei pourrait bien révolutionner le marché des smartphones avec son Mate 70, un appareil capable de fonctionner sous Android et HarmonyOS Next. Cette rumeur provient d’une source sur Weibo, qui affirme que le Mate 70 sera doté d’un système « à double boot ».

Après des années de développement, Huawei a finalement lancé HarmonyOS Next, sa propre alternative à Android et iOS. Ce nouveau système d’exploitation, entièrement développé en interne, ne prend plus en charge les applications Android, marquant ainsi l’indépendance technologique de Huawei.

Si HarmonyOS Next est destiné au marché chinois, la version internationale du Huawei Mate 70 pourrait proposer un double système d’exploitation, prenant en charge à la fois HarmonyOS Next et les applications Android.

Cette stratégie permettrait à Huawei de séduire un public plus large et de contourner les restrictions américaines qui l’empêchent de préinstaller les Google Mobile Services (GMS).

Huawei Mate 70, un avantages d’un smartphone à double OS

Un smartphone à double OS offrirait plusieurs avantages aux utilisateurs :

Flexibilité : la possibilité de choisir entre deux systèmes d’exploitation et d’accéder à un large éventail d’applications.

Transition en douceur : les utilisateurs d’Android pourraient se familiariser avec HarmonyOS Next tout en conservant l’accès à leurs applications habituelles.

Sécurité : en cas de problème avec un système d’exploitation, l’autre reste disponible.

Un smartphone révolutionnaire ?

Le Huawei Mate 70 s’annonce comme un smartphone innovant, qui pourrait bien relancer la concurrence sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. Il faudra toutefois attendre son lancement officiel pour confirmer ces rumeurs et découvrir toutes ses fonctionnalités.