Opera prend en charge ChatGPT, ChatSonic et les Ai Prompts

Quelques semaines après que l’entreprise technologique norvégienne Opera ait annoncé une collaboration avec OpenAI — la société à l’origine de ChatGPT — elle a commencé à déployer des fonctionnalités basées sur l’IA sur son navigateur. Les fonctionnalités ont été lancées sur le navigateur Opera pour les ordinateurs de bureau et sur le navigateur de bureau de l’entreprise axé sur les jeux — Opera GX — a confirmé l’entreprise dans un article de blog.

Avec l’intégration des fonctionnalités d’IA sur Opera, ce dernier est devenu le deuxième navigateur Web après Microsoft Edge à prendre en charge les fonctionnalités d’IA de manière native.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve ce qu’Opera décrit comme des Ai Prompts — accessibles directement depuis la barre d’adresse ou en mettant en évidence un élément de texte sur un site Web — et un accès latéral à des services tels que ChatGPT et ChatSonic (qui donne aux utilisateurs la possibilité supplémentaire de créer des images générées par l’IA).

L’option « AI prompt » est une approche intéressante de l’IA et du contenu génératif et permet aux utilisateurs de faire diverses choses avec les données disponibles sur un site Web. Par exemple, elle permet aux utilisateurs de contextualiser et de raccourcir les informations de la page Web en un seul clic et leur indique même les principaux points abordés. En outre, les utilisateurs peuvent également utiliser les Ai Prompts pour trouver d’autres contenus connexes sur le même sujet.

Opera a également ajouté une poignée d’éléments amusants et permet aux utilisateurs de créer un tweet autour du sujet ou même de créer une chanson de rap basée sur le matériel. L’intégration d’Opera semble plus intuitive et plus facile à utiliser que celle de Microsoft Edge.

Comment accéder aux fonctions d’intelligence artificielle du navigateur Opera ?

Pour accéder aux fonctionnalités d’IA d’Opera, il suffit d’installer les dernières versions de ses navigateurs Opera et Opera GX. Une fois le navigateur installé, les utilisateurs sont invités à se connecter une fois à ChatGPT, ce qui permet d’activer l’option AI Prompt. Une fois connecté, Opera permet aux utilisateurs d’accéder rapidement à ChatGPT depuis une fenêtre latérale, ce qui leur évite d’ouvrir un onglet distinct pour ChatGPT. Une barre latérale analogue permet également d’accéder rapidement à ChatSonic.

Quant à l’option AI Prompt, elle est accessible en un seul clic par une petite option cliquable dans le coin droit de la barre d’adresse. En cliquant sur le bouton AI Prompt, une boîte de dialogue s’ouvre et énumère les différentes actions que les utilisateurs peuvent effectuer avec le contenu présenté sur la page Web ouverte. Opera a également confirmé que la fonction AI Prompt évoluera au fur et à mesure qu’il ajoutera de nouvelles fonctionnalités à son navigateur.

Opera a également révélé que ces fonctions d’IA activées par ChatGPT ne sont qu’un début. Les futures versions des produits Opera pourraient également utiliser les algorithmes d’intelligence artificielle développés par Opera en plus de prendre en charge les fonctions basées sur ChatGPT. Pour résumer, les fonctionnalités existantes et futures d’Opera basées sur l’IA pourraient ajouter un peu de piment à la tâche plutôt banale qu’est la navigation sur le Web.