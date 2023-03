Google Messages prépare l’intégration de Bard pour des réponses générées par l’IA

Il est indéniable que l’intelligence artificielle s’immisce chaque jour un peu plus dans nos vies. Si les discussions récentes autour de l’IA ont principalement résulté de la popularité des nouveaux outils basés sur l’IA tels que ChatGPT et DALL-E, le vacarme autour de l’IA ne fera que s’amplifier à mesure que d’autres entreprises prendront le train en marche dans un proche avenir. Google, qui est arrivé un peu tard à la fête du chatbot conversationnel, a récemment ouvert l’accès à son concurrent ChatGPT — Google Bard — dans certains pays. S’il s’agit de la première étape importante franchie par Google dans le domaine de l’IA, ce ne sera certainement pas la dernière.

Lorsque Google a présenté Bard il y a quelques semaines, il a également annoncé plusieurs changements axés sur l’IA dans les principaux services de Google, tels que Google Recherche, Google Maps et Google Traduction. En outre, la société a également évoqué les capacités améliorées que l’outil Lens existant de Google est susceptible de recevoir grâce à la poussée de l’IA de la société. Il est intéressant de noter que Google n’a pas parlé à l’époque de la probabilité que l’IA entre dans le monde plutôt banal des messages texte.

Après avoir permis à certains abonnés du compte Google de tester son chatbot conversationnel Bard, nous connaissons maintenant au moins un endroit où Google espère utiliser Bard. 9to5Google a découvert que la dernière version bêta de Google Messages inclut l’icône Bard/Google AI dans le champ de texte, à gauche de l’icône emoji. À terme, il semblerait que Google permette aux utilisateurs de répondre à un message à l’aide d’une réponse générée par l’IA. Les utilisateurs devront toujours appuyer sur le bouton d’envoi pour que la réponse soit envoyée.

Pour l’instant, le fait d’appuyer sur l’icône Bard/AI entraîne l’apparition de (TODO !) dans le champ de texte. Il est évident que cette fonctionnalité a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’être prête pour le prime time, c’est-à-dire lorsqu’elle devrait remplacer le modèle Smart Reply qui suggère des réponses courtes basées sur le contexte d’une conversation. En utilisant Bard ou une autre plateforme d’IA de Google, les utilisateurs pourraient obtenir une réponse plus longue et plus approfondie à envoyer.

Si vous souhaitez essayer Bard, vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente en vous rendant sur bard.google.com et en suivant les instructions. Une fois votre inscription approuvée, c’est l’adresse Web que vous utiliserez pour accéder au chatbot IA.

Encore beaucoup à faire

J’ai le sentiment que Google a encore beaucoup à nous montrer et à nous dire à propos de Bard et qu’il le fera le 10 mai, lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O. C’est à ce moment-là que nous devrions en savoir plus sur Android 14, la série Pixel 8, le Pixel 7a, la Pixel Tablet, la Pixel Watch 2 et le Pixel Fold. Étant donné la pression que Google doit subir avec le nouveau Bing qui commence à avoir une certaine pertinence suite à l’intégration de ChatGPT, nul doute que Google mentionnera son chatbot d’IA conversationnelle lors de l’événement.

Si vous souhaitez assister à la keynote Google I/O 2023 et aux sessions individuelles, vous devrez vous inscrire en cliquant sur ce lien et en appuyant sur le bouton Register sous la rubrique FAQ.

Comme toujours, l’apparition de ces éventuelles fonctionnalités axées sur l’IA dans une version inédite de Google Messages ne garantit pas qu’elles seront intégrées dans la version stable.