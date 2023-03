Google Agenda pourrait permettre d’ajouter des rappels d’anniversaire personnalisés

by

L’enregistrement de dates importantes, telles que les anniversaires, est depuis longtemps une fonctionnalité prise en charge par Google Contacts, avec l’avantage supplémentaire que ces mêmes dates apparaissent dans Google Agenda. Toutefois, l’implémentation de Google Agenda présente des lacunes lorsqu’il s’agit de choisir la manière dont ces dates doivent être rappelées. Heureusement, Google développe une nouvelle fonctionnalité qui permettra peut-être de personnaliser les anniversaires et les notifications dans Agenda.

La fonction est apparue pour la première fois dans une version de développement de Google Agenda, et a été repérée par l’utilisateur @AssembleDebug sur Twitter, avec la mise en garde qu’elle ne peut être déclenchée qu’en changeant quelques flags et seulement avec la version 2023.08.2 — 511758217-release de l’application. Quelques captures d’écran et une vidéo ont également été partagées pour illustrer le fonctionnement de cette fonctionnalité.

La fonctionnalité se caractérise par l’apparition d’une nouvelle fenêtre contextuelle à l’ouverture de l’application Agenda. Cette fenêtre popup vous donne la possibilité d’ajouter une nouvelle date d’anniversaire. Il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un nouveau contact pour y associer une date d’anniversaire, ce qui simplifie le processus.

Une option de modification apparaît également lorsque vous consultez une carte d’entrée de calendrier d’anniversaire. Ce bouton semble vous permettre de modifier soit la date de l’anniversaire, soit la notification qui s’affiche à cette occasion. On ne sait pas si l’heure de la notification peut être modifiée, mais d’après les captures d’écran partagées, il semble que vous puissiez programmer la notification pour la veille et programmer plusieurs rappels, ce que vous ne pouvez pas faire actuellement avec les rappels d’anniversaire provenant de l’application Contacts.

est encourageant de voir Google améliorer cette fonctionnalité. J’ai toujours trouvé dommage de ne pas pouvoir personnaliser les rappels d’anniversaire dans mon agenda Google, surtout si je voulais planifier un événement ou acheter un cadeau. Le fait que le rappel soit envoyé le jour même n’est pas idéal. J’espère donc que cette fonctionnalité sera intégrée à la version stable de Google Agenda.

Bien qu’il serait agréable d’avoir cette fonctionnalité ajoutée à l’expérience actuelle, ne vous faites pas trop d’illusions. Il est possible que cette fonctionnalité ne soit jamais publiée. Tout dépendra de ce que Google décidera d’en faire.