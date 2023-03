Duolingo est-il en train de créer une nouvelle application d’apprentissage de la musique ?

by

Duolingo ne se limite pas à l’enseignement des langues. Comme le rapporte TechCrunch, une offre d’emploi récemment découverte indique que l’entreprise travaille sur une nouvelle application musicale.

L’entreprise ne dévoile pas son jeu pour l’instant, car la description ne dit pas grand-chose sur ce que le logiciel prévoit. Selon l’annonce, Duolingo recherche actuellement une personne capable d’enseigner certains concepts musicaux et possédant une « expérience substantielle en matière d’éducation musicale » pour les enfants et les adultes.

La personne recrutée sera chargée de veiller à ce que « Duolingo Music » s’appuie sur la « science de l’apprentissage » pour enseigner la musique d’une manière « amusante, rapide et qui met l’accent sur l’apprentissage par la pratique ». L’annonce précise également que le « scientifique de l’apprentissage » devra prendre l’initiative de créer un programme d’études, ce qui laisse supposer que l’application n’en est encore qu’à ses débuts.

Au-delà de la description et de ce que l’entreprise recherche, il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de la dernière aventure de Duolingo. On ne sait pas ce que sont exactement ces « concepts ». En outre, nous ne savons pas si l’application permettra d’apprendre à lire et à écrire la musique ou à jouer d’un instrument.

Toutefois, si l’on considère les autres applications éducatives de l’entreprise, Duolingo Music pourrait suivre une trajectoire analogue à la façon dont l’entreprise a gamifié d’autres disciplines.

Une méthode qui marche déjà

Par exemple, Duolingo Math enseigne les mathématiques aux enfants et aux adultes. Il n’y a rien de très complexe, pas de leçons sur le calcul ou quoi que ce soit d’autre. L’application se concentre plutôt sur les mathématiques fondamentales, comme la multiplication et la géométrie. Elle joue également avec les leçons dans le but d’atténuer « l’angoisse des maths ».

La date de lancement du nouveau service n’est évidemment pas connue puisque l’offre d’emploi n’a été découverte que récemment. Il convient de souligner qu’une autre offre de Duolingo a été trouvée sur LinkedIn pour un consultant en composition musicale et en programmes d’études. Il s’agit d’un compositeur indépendant qui a de l’expérience dans l’écriture de chansons pour « enseigner aux apprenants novices » dans un environnement numérique.