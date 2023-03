Voici les OPPO Enco Free3 avec Bluetooth 5.3, LDAC, ANC à 49 dB

Les OPPO Enco Free3 sont disponibles en blanc givré et en vert bambou, au prix de 499 yuans (environ 70 euros) et sont disponibles en Chine à partir d’aujourd’hui.

En plus du système LDAC, les écouteurs sont également dotés de l’effet sonore spatial OPPO Alive Audio, un son surround à 8 côtés qui utilise un algorithme développé par l’entreprise pour créer un large champ sonore. Les écouteurs sont dotés d’une connexion multi-appareils et d’une latence ultra-faible de 47 ms pour les jeux.

Le système de filtrage du son de la chambre avant est spécialement conçu pour le diaphragme en fibre de bambou, ce qui permet d’améliorer deux fois les performances dans les hautes fréquences et de restituer un timbre pur. Le conduit de basses de la cavité arrière peut améliorer efficacement l’énergie des basses, rendant le rythme de la musique solide et puissant.

En plus de la série Find X6 , OPPO a également présenté les Enco Free3, les derniers écouteurs sans fil de la société et les successeurs des Enco Free2 qui ont été présentés l’année dernière.