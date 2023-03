La tablette OPPO Pad 2 sera lancée demain dans le monde entier

OPPO organisera un événement en Chine le 21 mars pour présenter la série phare Find X6, la OPPO Pad 2 et d’autres produits. La OPPO Pad 2 est principalement la version rebaptisée de la OnePlus Pad, qui n’est pas encore disponible. Il est maintenant suggéré que la dernière tablette de l’entreprise arrivera également sur les marchés mondiaux le même jour.

L’information provient de l’informateur Mukul Sharma, qui pense que le lancement mondial de la OPPO Pad 2 est prévu pour le 21 mars. Il est révélé que le clavier tactile intelligent et le Pencil seront également de la partie.

This is the OPPO Pad 2.

Launching globally on March 21.

As I tipped earlier, the Pencil and the smart touch keyboard will launch as well. #OPPO #OPPOPad2 pic.twitter.com/faRL1ouvnE

