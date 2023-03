L’iPhone 15 Pro Max aurait les bords les plus fins jamais vus sur un smartphone

Nous avons encore environ 6 mois d’attente avant qu’Apple n’annonce la gamme d’iPhone de cette année, mais les rumeurs concernant la série d’iPhone 15 se sont multipliées ces derniers temps. Plus récemment, il a été question d’une augmentation des prix, ce qui n’était pas arrivé depuis l’annonce de l’iPhone X. Cela dit, plusieurs mises à niveau présumées pourraient être à l’origine de cette supposée hausse de prix.

La dernière rumeur de mise à niveau concerne les bords de l’écran de l’iPhone 15 Pro Max, que l’on dit être les plus fins jamais-vu sur un smartphone. Il s’agit là d’une affirmation très audacieuse, mais il n’est pas impossible d’y croire.

Ice universe affirme que les bords de l’écran seraient de 1,55 mm, ce qui battrait le précédent record, le Xiaomi 13, avec 1,81 mm.

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.( S22 and S23 ≈1.95mm, iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo —Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023

Ce n’est pas un petit changement, mais on peut dire qu’il n’est pas nécessaire. Une bien meilleure amélioration consisterait à réduire la taille du bloc de la caméra. Bien sûr, Apple pourrait toujours faire les deux et proposer un écran qui occupe la totalité de la façade avant.

Ce qui est un peu étrange ici, c’est que la fuite parle spécifiquement de l’iPhone 15 Pro Max, sans mentionner le modèle Pro « standard ». Cela ne signifie pas que le Pro Max sera le seul à bénéficier de cette mise à niveau si elle s’avère exacte.

Juste pour le modèle haut de gamme ?

La rumeur de ces bords ultra-fins s’accorde bien avec les informations fournies par des modèles d’iPhone 15 qui ont récemment fait l’objet de fuites et qui indiquaient également des bords plus petits, ainsi que des bords incurvés (l’écran restant plat) et une caméra plus imposante. En d’autres termes, il devient de plus en plus évident qu’Apple cherche à « embellir » sa prochaine gamme de smartphones, en modifiant le design plus qu’elle ne l’a fait au cours des deux dernières générations.

Cependant, une chose reste mystérieuse : le prétendu iPhone 15 Ultra. Si les modèles iPhone 15 Pro sont livrés avec de nombreuses améliorations, qu’est-ce que la version Ultra aura pour tenter les potentiels acheteurs ? Il est toutefois beaucoup plus probable que nous recevions ce modèle haut de gamme en 2024 ou 2025.