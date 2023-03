Le Huawei Mate X3 pourrait se vanter d’un écran plus grand que le Galaxy Z Fold 4

Lorsqu’il s’agit de smartphones pliables, la plupart des gens pensent à Samsung et à sa série Galaxy Z Fold, mais il y a une autre marque qui a sorti d’excellents smartphones pliables au cours des deux dernières années : Huawei.

En raison de la manière dont il se plie vers l’extérieur, le Huawei Mate Xs2 était l’un des rares smartphones pliables (si ce n’est le seul) dont l’écran ne présentait aucun pli. Son successeur, le Huawei Mate X3, est presque prêt à sortir.

Quelques images de teasing ont été diffusées sur le réseau social chinois Weibo, qui indique que l’annonce officielle aura lieu le 23 mars. Les deux images divulguées indiquent également que le Mate X3 est léger et robuste.

Ross Young, PDG de Display Supply Chain Consultants, a fait la lumière sur le prochain écran du smartphone pliable haut de gamme de Huawei. Selon Ross, qui a partagé certaines caractéristiques du Mate X3 sur son compte Twitter, le smartphone sera équipé d’un énorme écran pliable de 7,85 pouces et d’un écran de couverture de 6,45 pouces.

Huawei Mate X3 foldable to launch next week. 7.85″ foldable display, 6.45″ cover display. LTPO. UTG. Huawei’s first phone with UTG. Initial production and target volume are high.

— Ross Young (@DSCCRoss) March 16, 2023