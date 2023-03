Le Pixel Fold coûterait des centaines d’euros de moins que le Galaxy Z Fold 4

À l’origine, on pensait que le Pixel Fold, qui devrait être présenté lors de la conférence Google I/O le 10 mai, serait vendu au même prix que le Galaxy Z Fold 4, à partir de 1 599 euros.

Mais, le populaire Yogesh Brar a écrit sur Twitter que le prix du Pixel Fold se situerait dans une fourchette de 1 300 à 1 500 dollars. Cela représenterait une économie significative de 500 dollars par rapport au Galaxy Z Fold 4 de 2022 et peut-être au Galaxy Z Fold 5 de cette année.

L’informateur affirme que le Pixel Fold et le Pixel 7a de milieu de gamme seront annoncés à Google I/O et qu’ils sortiront tous les deux au début du troisième trimestre (ce qui pourrait signifier un lancement en juillet pour la paire de smartphones). Une précédente rumeur prévoyait une sortie en juin pour les deux smartphones. Il a ajouté que le Pixel 7a affichera un prix compris entre 450 et 500 dollars. Le Pixel 6a était proposé au prix de 449 dollars (459 euros).

Si ce calendrier est correct, le Pixel Fold sera disponible avant le Galaxy Z Fold 5. Alors que ce dernier devrait conserver l’écran de couverture de 6,2 pouces et l’écran interne pliable de 7,6 pouces de son prédécesseur, le Pixel Fold pourrait arborer un écran extérieur de 5,79 pouces avec un écran interne de 7,69 pouces.

Contrairement aux Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Fold 5, dont l’écran de la taille d’une tablette est orienté vers le portrait, l’écran du Pixel Fold pourrait être davantage orienté vers le paysage, comme celui des OPPO Find N et Find N2.

Un lancement le 10 mai ?

Le Pixel Fold sera alimenté par un chipset Tensor 2, le même composant en silicium que l’on retrouve sous les capots des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Sur Geekbench, le Pixel Fold aurait obtenu 1047 points dans le test monocœur et 3257 points dans le test multicœur. En comparaison, le Galaxy Z Fold 4 a obtenu 1670 pour le test monocœur et 4081 pour le test multicœur. Le premier Pixel pliable sera apparemment proposé dans les coloris Chalk et Obsidian (blanc et noir) et disposera de 12 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage.

Le Pixel 7a a une chance de devenir un énorme succès si Google joue bien ses cartes. Avec un écran AMOLED de 6,1 pouces affichant une résolution full HD+ (1080p) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le Pixel 7a sera également équipé du Tensor 2. Mais la partie la plus excitante du smartphone est le bloc de caméras à l’arrière, où le capteur d’image Sony IMX787 de 64 mégapixels pilotera la caméra principale. Des capteurs d’image de 13 mégapixels se trouveront derrière la caméra ultra-large orientée vers l’arrière et la caméra frontale.