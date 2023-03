La dernière fuite du Pixel 7a confirme qu’il sera bientôt disponible

Le Pixel 7a a finalement été certifié Bluetooth, avant une présentation attendue à Google I/O en mai. La certification a été notée par la publication 9to5Google, et indique essentiellement que le prochain Pixel est tout à fait prêt à partir.

Sur la base de la certification Bluetooth SIG, nous savons que le Pixel 7a devrait arriver avec au moins le Bluetooth 5.3 à bord (le Pixel 7 prend en charge le Bluetooth 5.2). C’est une mise à jour mineure qui ne change pas grand-chose, mais nous pouvons au moins être sûrs que les Pixel 8 et 8 Pro vont également se vanter de cette connectivité, en conséquence.

Le Pixel 7a a fait l’objet de fuites au cours des dernières semaines, à tel point qu’il n’y a pas grand-chose que nous ne sachions pas à propos de l’appareil.

Le 7a devrait être une mise à niveau itérative par rapport au Pixel 6a, conservant le même design de base que son prédécesseur, mais adoptant un nouveau châssis métallique qui est une amélioration par rapport au polycarbonate de l’ancien modèle.

Il fonctionnerait également sur la dernière puce Tensor G2 de Google, par opposition au silicium Google Tensor original que l’on trouve dans tous les smartphones Pixel de la série 6. Bien qu’il soit moins cher que le Pixel 7 et constitue donc un achat intéressant, c’est aussi un bon moyen pour Google de prolonger le cycle de vie de la gamme Pixel 7 et de ses composants, bien qu’il ait été question que l’entreprise passe à un calendrier de sortie biannuel pour la série A

Google aura une I/O bien remplie cette année

Cette certification Bluetooth signifie essentiellement que le Pixel 7a est prêt à être lancé, et il ne reste donc plus qu’à l’attendre. Comme mentionné, Google lance souvent la série a lors de son événement I/O chaque année, et le 7a devrait également y faire ses débuts. Les Pixel 8 et 8 Pro ont également fait l’objet de fuites, et devraient également faire leur apparition à l’I/O de manière plus officieuse, tout comme les Google Pixel 7 et 7 Pro l’année dernière. La tablette Pixel Tablet et le Pixel Fold (qui n’a pas encore été annoncé) devraient également être présentés.

La conférence des développeurs I/O de Google est un événement axé sur les logiciels, et je ne doute pas que, quel que soit le matériel dévoilé par Google, il partagera la vedette avec les derniers outils d’IA de Google.