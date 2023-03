IKEA lance Vappeby, une mini enceinte Bluetooth étanche pour 13 euros

IKEA fait surtout de la publicité pour une longue durée d’utilisation, car la petite enceinte, qui doit peser un peu plus de 180 grammes, doit offrir jusqu’à 80 heures d’autonomie à un volume de 50 % — ce qui correspond à plus de trois jours. En outre, la mini-enceinte doit être étanche à l’eau et à la poussière grâce à la certification IP67. Il peut donc être utilisé à l’extérieur ou sous la douche — si l’on a besoin d’un peu d’aide pour chanter.

Comme IKEA l’a annoncé dans le cadre de la présentation de son nouveau portefeuille de produits pour l’été 2023, une mini enceinte très compacte permettant de lire de la musique et d’autres contenus audio en Bluetooth est désormais commercialisée dans le cadre de la gamme Vappeby. L’enceinte Bluetooth Vappeby ne mesure que 8 x 8 centimètres et 6 centimètres d’épaisseur, mais elle est censée offrir un « son puissant » .

IKEA continue d’étendre sa série de gadgets compatibles Bluetooth, baptisée Vappeby , et lance une petite enceinte Bluetooth au boîtier étanche et à la longue durée de vie de la batterie , qui ne coûte que 12,99 euros .