La série Galaxy S24 n’utilisera pas de SoC Exynos

Samsung ne développera peut-être pas ses propres cœurs de processeur pour les futurs chipsets mobiles Exynos, mais cela n’a pas empêché l’entreprise de travailler sur de nouveaux SoC Exynos haut de gamme basés sur des cœurs de processeur ARM. Selon certaines rumeurs, Samsung travaillerait sur un nouveau chipset Exynos doté de cœurs ARM, mais même si cette puce est destinée au marché haut de gamme, la série phare Galaxy S24 ne l’utilisera pas.

C’est en tout cas ce que croit une fuite sur Twitter. Selon cette source, les modèles phares du Galaxy S24 n’utiliseront pas de SoC Exynos, où que ce soit dans le monde. Par conséquent, le Galaxy S24 devrait être analogue à la série S23 en cours en ce sens qu’il pourrait être alimenté exclusivement par des puces Qualcomm, vraisemblablement le Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S24 Series will never use Exynos. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) March 13, 2023

Selon de précédentes rumeurs, ce futur SoC Snapdragon 8 Gen 3 pourrait avoir une architecture à 1 + 5 + 2 cœurs CPU comprenant un méga-cœur Cortex-X4 cadencé à 3,75 GHz, cinq cœurs CPU Cortex-A720 fonctionnant à 3,0 GHz, et deux cœurs CPU Cortex-A520 fonctionnant à 2,0 GHz.

La série Galaxy S23 en cours a rompu la dualité entre les marchés Snapdragon et Exynos. Grâce à un nouveau partenariat avec Qualcomm, Samsung a décidé de ne sortir qu’une seule variante de son produit phare dans le monde entier, équipée du même SoC Snapdragon 8 Gen 2. Ce partenariat a eu ses avantages, puisque les smartphones Galaxy S23 sont les seuls au monde à être équipés de versions overclockées « for Galaxy » du SoC Snapdragon. Ils affichent des fréquences plus élevées pour le processeur principal et le GPU.

Il est possible que si ce partenariat se poursuit et que le Galaxy S24 est propulsé exclusivement par un chipset Snapdragon, il sera lui aussi overclocké pour avoir une longueur d’avance sur les concurrents de Samsung.

Mais le géant technologique coréen devrait annoncer le Galaxy S24 au début de l’année 2024, et il reste donc beaucoup de temps pour que les spécifications changent. Ces premières rumeurs sont donc à prendre avec des pincettes.