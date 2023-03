Le Huawei P60 Pro pourrait se vanter d’une Dynamic Island

La semaine dernière, nous vous avons annoncé vu le Realme C55 devenir le premier smartphone Android à inclure une fonctionnalité analogue à la populaire Dynamic Island, appelée Mini Capsule. Contrairement à la Dynamic Island d’Apple, qui est le système de notification multitâche et changeant que l’on trouve sur les modèles iPhone 14 Pro, la Mini Capsule se limite à l’état de charge du smartphone, à l’avertissement de batterie faible, à l’utilisation des données et au nombre de pas ou à la distance parcourue dans la journée.

Aujourd’hui, il semble que le Huawei P60 Pro, qui devrait être présenté le 23 mars selon les rumeurs, pourrait également être doté d’une fonction analogue à la Dynamic Island. Un croquis posté sur le réseau social chinois Weibo par un informateur montre le design du prochain appareil phare basé sur la photographie. En haut de l’écran se trouve une zone en forme de pilule qui est combinée à une caméra selfie/appareil photo de profondeur à poinçon.

Le Huawei P60 Pro ne sera pas le second smartphone Android à arborer une Dynamic Island, car le placement du fabricant sur la liste des entités américaines a contraint Huawei à créer son propre système d’exploitation il y a quelques années. Le Huawei P60 Pro sera préinstallé avec HarmonyOS 3.1. Une fois sur la liste des entités, Huawei ne pouvait plus s’approvisionner en logiciels auprès de Google, ce qui signifiait que la version Google Mobile Services d’Android était interdite.

Selon les rumeurs, l’appareil serait équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,6 pouces d’une résolution de 1440p (QHD+) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset Snapdragon 8 Gen 2, modifié pour ne pas fonctionner avec les signaux 5G, sera sous le capot.

Focus sur la photo

Au dos, nous pourrions voir un capteur d’image Sony IMX888 de 50 mégapixels derrière le capteur photo principal, avec un Sony IMX858 de 50 mégapixels pour le capteur photo ultra-large et un capteur OmniVision OV64B de 64 mégapixels derrière le téléobjectif du P60 Pro. Ce dernier offrirait un zoom optique de 3,5 fois. Le smartphone comprendra également un capteur de temps de vol (ToF) en 3D et le système de photographie utilisera la technologie XMAGE de Huawei. Une batterie de 5000 mAh permettra de le maintenir allumé, et se chargera à 100W avec fil et 50W sans fil.

Le 23 mars, outre le P60 Pro, Huawei présentera le P60, moins haut de gamme, et le nouveau Mate X3 pliable. Au début du mois, un cadre de Huawei a publié des photos qu’il disait avoir été prises avec le téléobjectif du P60 Pro et un autre cadre de Huawei a récemment partagé une autre photo provenant du P60 Pro.