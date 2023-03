Le Google Pixel 7a apparaît au Vietnam dans une série de clichés

Le prochain smartphone de milieu de gamme de Google n’a pas encore été annoncé, mais des détails sur le futur Pixel 7a ont fuité depuis un certain temps. Aujourd’hui, le site vietnamien Zing News a publié ce qui serait une série de photos de prise en main montrant une version preview du Pixel 7a en action.

Selon le site, le smartphone a été utilisable pendant quelques jours avant d’être verrouillé par Google, donc en plus du design du smartphone, il est possible de confirmer certaines de ses spécifications. Gardez à l’esprit que rien n’est officiel tant que Google n’a pas lancé le smartphone — il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si ces photos sont authentiques ou si les plans de Google ont changé depuis que le prototype présumé a été réalisé.

Cela dit, ce que nous voyions semble être un smartphone qui emprunte fortement les directives de conception des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il y a une bande de caméra analogue à l’arrière du smartphone, dans ce cas avec deux caméras, qui devraient inclure une caméra principale et une caméra ultra-large.

Le smartphone aurait un écran de 6,1 pouces avec une découpe pour la caméra frontale, un cadre en aluminium et un revêtement arrière brillant (à l’exception de la bande de caméra, qui a une finition mate).

Sur le bas du smartphone, on trouve un port USB Type-C et des haut-parleurs. Et sur le côté, il y a les boutons d’alimentation et de volume, ainsi qu’un emplacement pour la carte SIM.

Un design familier

Le smartphone disposerait de 8 Go de mémoire vive LPDDR5 et de 128 Go de stockage, ainsi que de deux caméras arrière de 12 mégapixels… ce qui entre en conflit avec certaines fuites que nous avions vues précédemment, qui indiquaient que le capteur photo principal pourrait avoir un capteur d’image de 64 mégapixels.

Cela dit, les photos de prise en main montrent prétendument un prototype conçu pour permettre aux développeurs de tester leurs applications sur le dernier smartphone de Google, il est donc possible que certaines spécifications ou caractéristiques soient différentes si et quand Google rendra le Pixel 7a disponible au public.