TSMC retire une nouvelle puce Snapdragon à Samsung Foundry

Samsung Foundry a fabriqué le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm en 4 nm et la fonderie était censée fabriquer le SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Mais Samsung a eu un problème à l’époque avec ses rendements qui n’étaient que de 35 %. Cela signifie que seuls 35 % des puces produites par Samsung Foundry à partir de chaque plaquette de silicium passaient le contrôle de qualité. Le rendement de TSMC pour son nœud de processus de 4 nm était de 70 % à l’époque.

Ainsi, Qualcomm a non seulement abandonné Samsung au profit de TSMC pour le Snapdragon 8+ Gen 1, mais a également choisi la plus grande fonderie du monde pour son processeur d’application (AP) haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2. Selon les rumeurs, TSMC serait la fonderie qui fabriquera le chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Bien que le siège de Qualcomm soit situé à San Diego, la société a publié la date de dévoilement de son prochain nouveau produit sur le réseau social chinois Weibo. Cette date est le 17 mars 2023, jour de la Saint-Patrick. Selon SamMobile, au moins l’une des nouvelles puces présentées sera le Snapdragon 7+ Gen 1, la suite du SoC haut de gamme Snapdragon 7 Gen 1 de l’année dernière.

Alors que le Snapdragon 7 Gen 1 a été fabriqué par Samsung Foundry en utilisant son nœud de processus de 4 nm, le Snapdragon 7+ Gen 1 sortira de la chaîne de montage de TSMC et utilisera son nœud de processus de 4 nm. Au fil des ans, Qualcomm a alterné l’utilisation de TSMC et de Samsung Foundry, et le pendule s’est déplacé vers TSMC car les puces de ce dernier étaient plus économes en énergie. Et bien sûr, TSMC a obtenu des rendements plus élevés.

Selon les rumeurs, le Snapdragon 7+ Gen 1 serait équipé d’un cœur de processeur haute performance Cortex-X2 cadencé à 2,92 GHz, de trois cœurs de processeur haute performance Cortex-A710 cadencés à 2,5 GHz et de quatre cœurs de processeur haute efficacité Cortex-A510 cadencés à 1,8 GHz. Un test de la puce sur Geekbench a produit un score de 1 232 points pour un seul cœur et un score de 4 095 points pour plusieurs cœurs, ce qui signifie que les smartphones haut de gamme de milieu de gamme seront bientôt très rapides.