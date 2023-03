Minecraft : Bedrock Edition disponible en accès anticipé sur certains Chromebook

Fans de Minecraft équipés d’un Chromebook, il est temps de vous réjouir ! Jouer à votre jeu préféré sur ChromeOS sera bientôt beaucoup plus facile. Le développeur Mojang a annoncé qu’il mettait la version Bedrock de Minecraft à la disposition des Chromebook, mais seulement en accès anticipé et sans date de sortie confirmée pour la version complète.

Aussi excitant que cela puisse paraître, cet accès anticipé n’est pas ouvert à tous les joueurs de Minecraft équipés de Chromebook, car il est limité à certains Chromebooks qui remplissent les conditions minimales requises.

Si vous vous posez la question, sachez que ces exigences ne sont pas très strictes et que vous saurez si votre appareil répond aux critères si vous voyez l’option d’achat de Minecraft dans le Google Play Store.

En résumé, voici ce qu’il faut pour jouer. Vous devez utiliser ChromeOS 111 ou une version plus récente et disposer d’un processeur Intel Celeron N4500, Intel i3-7130U, MediaTek MT8183, Qualcomm SC7180 ou supérieur, de 4 Go de RAM et de 1 Go d’espace libre sur votre Chromebook. Vous devrez également avoir accès à l’utilisation des applications Android sur votre Chromebook et avoir un peu d’argent en poche. Il existe un pack Chromebook et Android de Minecraft qui coûtera 20 euros, une version Android à 7,99 euros, ou une version Chromebook Upgrade à 13 euros. Les précédents achats de Minecraft ne seront pas transférés sur un Chromebook.

Comme on peut s’y attendre, puisqu’il s’agit d’un accès anticipé, il y aura quelques bugs auxquels vous pourriez avoir accès. Mojang souhaite recevoir des commentaires avant de proposer cette expérience à tout le monde. Cela signifie que vous devrez créer un nouveau monde pour jouer à Minecraft pour Chromebook (les anciens ne seront pas transférés), et vous aurez également besoin d’un compte Microsoft pour jouer.

Une aubaine pour ChromeOS

En parlant de tout le monde, cette version Bedrock de Minecraft prendra en charge le cross-play depuis les Chromebook avec des amis sur d’autres appareils, ce qui permettra de profiter pleinement de l’expérience. Auparavant, le seul moyen de jouer localement à Minecraft sur les Chromebooks était d’utiliser Minecraft : Education Edition ou de jouer à la version Java du jeu depuis des applications Linux.

Si l’on considère que Google met désormais en avant les Chromebooks comme étant parfaits pour les jeux avec la prise en charge de Steam et des services de jeux sur le cloud, il s’agit là d’un autre grand moment pour ChromeOS en tant que plateforme.

La nouvelle de l’expansion de Minecraft sur une autre plateforme survient au moment où Microsoft tente de convaincre les autorités de régulation de son projet d’acquisition d’Activision Blizzard. Microsoft a signé deux nouveaux accords de services de jeux sur le cloud avec Boosteroid et Ubitus cette semaine afin de convaincre les autorités de régulation que l’entreprise ne fermera pas l’accès à des jeux tels que Call of Duty et Minecraft, mais qu’elle les proposera plutôt sur de nouvelles plateformes.