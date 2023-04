ChatGPT est désormais disponible dans le service Azure OpenAI de Microsoft

Microsoft rend ChatGPT disponible dans son propre service Azure OpenAI. Les développeurs et les entreprises pourront désormais intégrer le modèle ChatGPT d’OpenAI dans leurs propres applications sur le cloud, ce qui permettra d’intégrer l’IA conversationnelle dans un plus grand nombre d’applications et de services.

Microsoft rend ChatGPT disponible dans son propre service Azure OpenAI. Les développeurs et les entreprises pourront désormais intégrer le modèle ChatGPT d’OpenAI dans leurs propres applications sur le cloud, ce qui permettra d’intégrer l’IA conversationnelle dans un plus grand nombre d’applications et de services.

Les entreprises pourront utiliser ChatGPT pour alimenter des chatbots personnalisés afin de répondre aux questions des clients, de fournir des résumés des conversations, d’aider à automatiser les courriels, et bien plus encore.

Microsoft indique que les utilisateurs d’Azure OpenAI peuvent commencer à accéder à un aperçu de ChatGPT dès aujourd’hui, avec un prix fixé à 0,002 dollar pour 1 000 jetons. La facturation de l’utilisation de ChatGPT commencera due ce lundi 13 mars dans le cadre d’Azure OpenAI. Les développeurs devront demander un accès spécial, car le service Azure OpenAI nécessite un enregistrement et n’est « actuellement disponible que pour les clients et partenaires gérés par Microsoft ».

Le service sur le cloud de Microsoft propose également un certain nombre d’autres modèles d’IA issus d’OpenAI, notamment GPT-3.5, Codex et DALL-E. Microsoft associe des outils tels que ChatGPT et DALL-E au traitement, à la gestion et à la mise à l’échelle des données Azure. L’éditeur de logiciels utilise Azure OpenAI pour alimenter GitHub Copilot, Power BI, Microsoft Teams Premium, Viva Sales et le nouveau chatbot Bing de Microsoft.

Microsoft a une longueur d’avance dans la course à l’IA après que l’entreprise a acheté une licence exclusive pour la technologie sous-jacente derrière GPT-3 en 2020, suite à un investissement d’un milliard de dollars dans OpenAI en 2019. Elle a construit une relation profonde avec OpenAI depuis lors et a récemment étendu son partenariat dans le cadre d’un « investissement de plusieurs milliards de dollars » qui fait de Microsoft le fournisseur exclusif de cloud pour OpenAI.

L’avenir du travail avec l’IA

Nous sommes sur le point de savoir si Microsoft a la capacité de répondre à la demande des entreprises qui s’empressent d’intégrer des fonctions d’IA générative. Microsoft commercialise déjà rapidement les modèles d’OpenAI et a intégré une version de nouvelle génération de la technologie qui alimente ChatGPT dans son moteur de recherche Bing et son navigateur Edge.

La prochaine étape de l’effort de Microsoft en matière d’IA sera détaillée cette semaine. Microsoft organise un événement spécial au cours duquel elle prévoit d’annoncer « l’avenir du travail avec l’IA » et de montrer comment son IA de type ChatGPT fonctionnera dans les applications Office. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le responsable de Microsoft 365, Jared Spataro, tiendront un événement le 16 mars.