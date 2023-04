Apple envisage toujours la recharge inversée sur ses iPhone

Nous pourrions enfin voir la recharge sans fil inversée sur l’iPhone avec les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra de cette année . Ce serait une autre incitation pour les acheteurs d’iPhone 15 à acheter l’un des modèles de la série iPhone 15 Pro les plus chers.

Si Apple implémente un jour la recharge sans fil inversée pour l’iPhone, cela serait certainement utile pour ceux qui possèdent une paire d’AirPod qu’ils emportent avec leur smartphone alimenté par iOS. Apple travaillerait sur certains des aspects difficiles de la création de la fonctionnalité, tels que la coordination des vitesses de charge entre l’iPhone et l’appareil en cours de charge, la gestion de la dissipation de la chaleur, etc.

La recharge inversée a été introduite pour la première fois sur Android par le biais du Huawei Mate 20 Pro en 2018. Elle s’est depuis étendue à un certain nombre d’appareils Android au fil des années. La fonction transforme l’arrière de votre smartphone en un chargeur sans fil et vous pouvez charger le smartphone d’un ami et de membres de la famille en plaçant l’écran de votre téléphone sur une table, l’appareil étant chargé dos à dos avec votre téléphone. Vous pouvez également utiliser la fonction pour alimenter des écouteurs sans fil lorsqu’ils reposent dans un étui de charge.