Microsoft étend son partenariat avec OpenAI en investissant plusieurs années et plusieurs milliards de dollars

ChatGPT est devenu le sujet de conversation d’Internet ces derniers temps, et la société qui se cache derrière est OpenAI. Microsoft investit dans cette entreprise de recherche et de déploiement de l’IA depuis 2019, et la société a maintenant annoncé la troisième phase d’un partenariat à long terme.

Microsoft a fait un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI pour accélérer les percées en matière d’IA. Selon les rapports, l’investissement totalise 10 milliards de dollars sur des années. Des rapports récents ont toutefois suggéré que l’investissement de Microsoft, qui fait suite à deux autres investissements en 2019 et 2021, pourrait atteindre une valeur de l’ordre de 10 milliards de dollars.

Les nouveaux investissements de Microsoft visent à démocratiser l’IA en donnant accès aux meilleurs modèles et infrastructures d’IA aux développeurs et aux organisations de tous les secteurs. OpenAI estime que sa technologie d’IA devrait être déployée par le biais d’API et du service Azure OpenAI. L’investissement pluriannuel et de plusieurs milliards de dollars de Microsoft permettra à l’entreprise de poursuivre ses recherches indépendantes et le développement de l’IA qui devient de plus en plus sûre, utile et puissante, affirme OpenAI.

OpenAI s’est appuyé sur la conception unique de l’architecture d’Azure pour offrir des performances et une évolutivité optimales à ses charges de travail de formation et d’inférence de l’IA. OpenAI, par exemple, utilise Azure pour alimenter des produits d’IA qui définissent des catégories telles que GitHub Copilot, DALLE 2 et ChatGPT.

Azure comme socle

À l’avenir, Microsoft augmentera son investissement dans les systèmes Azure afin d’accélérer la recherche indépendante d’OpenAI, et Azure continuera d’être le seul fournisseur de cloud pour toutes les charges de travail d’OpenAI à travers sa recherche, ses API et ses produits.

Concernant l’extension du partenariat avec OpenAi, Satya Nadella, président et CEO de Microsoft, a déclaré :

Nous avons formé notre partenariat avec OpenAI autour d’une ambition commune de faire progresser de manière responsable la recherche de pointe sur l’IA et de démocratiser l’IA en tant que nouvelle plateforme technologique. Dans cette nouvelle phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs auront accès à la meilleure infrastructure, aux meilleurs modèles et à la meilleure chaîne d’outils d’IA avec Azure pour créer et exécuter leurs applications.

À propos de ce partenariat, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré :