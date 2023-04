Apple envisage une protection de l’écran pliable contre les chutes

L’une des craintes des détenteurs d’un smartphone pliable est qu’une fois ouvert, une grande surface de verre est exposée et que, en cas d’accident, l’écran interne tout entier peut être endommagé en même temps que l’écran externe.

Apple travaille depuis des années sur les moyens de minimiser les dommages causés par la chute d’un iPhone. Par exemple, en 2014, elle a obtenu un brevet pour un système qui utiliserait un moteur vibrant interne pour faire pivoter un iPhone en plein vol de manière à ce qu’il atterrisse sur le dos et non sur l’écran.

Apple a récemment déposé une demande de brevet relayée par AppleInsider auprès de l’Office américain des brevets et des marques (USPTO) intitulée « Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection » (Dispositif d’affichage auto-rétractable et techniques de protection de l’écran par détection de chute). Apple envisage d’utiliser des capteurs à l’intérieur d’un appareil doté d’un écran pliable ou enroulable qui détecterait ce qu’elle appelle « l’accélération verticale par rapport au sol » afin de déterminer si l’appareil est en train de tomber.

Si c’est le cas, l’appareil pourrait se fermer ou se rétracter partiellement pour protéger « l’écran fragile contre les chocs avec le sol ».

La demande de brevet ajoute que même le fait de plier l’écran à un angle inférieur à 180 degrés pourrait être utile, car les bords de l’appareil heurteraient le sol au lieu de l’écran. Un écran enroulable pourrait se rétracter automatiquement si l’appareil tombe à une vitesse supérieure à certaines limites prédéterminées.

On attend un iPad pliable avant l’iPhone

L’analyste Ming-Chi Kuo de TF International affirme qu’un iPad pliable pourrait être commercialisé en 2025. Bien sûr, Kuo a déclaré en 2021 qu’un iPhone pliable arriverait en 2023 et que 20 millions d’unités seraient vendues. Ainsi, même les informateurs les plus fiables peuvent se tromper de temps à autre.

La dernière rumeur de Kuo ajoute que l’iPad pliable pourrait être doté d’une béquille en fibre de carbone. Cela permettrait à l’utilisateur de placer l’appareil dans un angle plus propice à la visualisation confortable du contenu de l’écran sans les mains.