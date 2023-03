by

Cette année, Microsoft a annoncé de nouvelles expériences dans Bing, Windows et Dynamics 365 grâce à l’intelligence artificielle. Mais comment l’IA va-t-elle bouleverser nos modes de travail ?

Pour répondre à ces interrogations, Microsoft organise un événement spécial à la fin du mois où elle prévoit de détailler « l’avenir du travail avec l’IA » et de montrer comment son IA de type ChatGPT fonctionnera dans les applications Office comme Teams, Word et Outlook. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le responsable de Microsoft 365, Jared Spataro, tiendront un événement le 16 mars à 17 heures, heure de Paris.

L’événement virtuel sera animé par Satya Nadella, PDG de Microsoft, et Jared Spataro, CVP de la société. Tous deux devraient partager des informations sur « la façon dont l’IA va permettre une toute nouvelle façon de travailler pour chaque personne et chaque organisation ».

Les rumeurs laissaient entendre que Microsoft prévoyait d’organiser un événement sur l’IA en mars pour montrer comment sa nouvelle IA de type ChatGPT allait transformer ses applications de productivité Office. Après avoir annoncé et démontré son modèle Prometheus dans son nouveau moteur de recherche Bing le mois dernier, il est maintenant temps de voir où Microsoft va aller plus loin dans le monde du travail.

Un source a rapporté en début d’année que les modèles GPT d’OpenAI ont été testés dans Outlook pour améliorer les résultats de recherche, parallèlement à des fonctions de suggestion de réponses aux e-mails et d’intégration de documents Word pour améliorer la rédaction d’un utilisateur. Microsoft a lancé une nouvelle expérience d’IA générative CoPilot dans Microsoft Dynamics 365 et Viva Sales, qui utilise le service Azure OpenAI pour créer des e-mails de vente.

Avancer avec l’IA

Selon Microsoft, les gens voudront assister à cet événement spécial « pour apprendre comment l’IA va permettre une toute nouvelle façon de travailler pour chaque personne et chaque organisation ».

L’entreprise continue à faire des progrès significatifs en matière d’intégration de l’IA dans ses produits et services, et propose également de nouvelles mises à jour de son AI CoPilot pour le Web. Lors de la dernière mise à jour de Windows 11 Moment 2, la société est allée jusqu’à déployer un nouvel aperçu de Bing Chat et Search alimenté par l’IA dans la boîte de recherche de la barre des tâches.