Apple pourrait sortir un HomePod avec une dalle de 7 pouces en début d’année prochaine

La gamme de HomePod doit être la gamme de produits d’Apple la plus imprévisible à l’heure actuelle, semblant essentiellement déserte pendant un petit moment après les très mauvais résultats de vente de la toute première enceinte connectée dotée de la fonctionnalité Siri, avant de connaître un tel succès avec un modèle Mini qu’une seconde édition de « grande taille » a été jugée nécessaire à peu près comme sorti de nulle part.

Bien que l’on ne sache pas encore à quel point ce HomePod « standard » rafraîchi sera populaire avec son design familier et sa liste de capacités largement inchangée, le prochain ajout à la gamme des appareils d’Apple rivalisant avec Amazon et Google pourrait ne pas être une troisième génération de ce produit ou un Mini de seconde génération.

Au lieu de cela, Ming-Chi Kuo « prédit » qu’un HomePod « redessiné » avec un panneau de 7 pouces sera dévoilé à un moment donné au cours du premier semestre de l’année prochaine, visant à « permettre une intégration plus étroite avec les autres produits matériels d’Apple » et à marquer ainsi un « changement significatif dans la stratégie de la maison connectée de l’entreprise ».

Évidemment, nous avons quelques interrogations sur les fonctionnalités réelles, mais nous avons une assez bonne idée des appareils existants que cette nouvelle version de HomePod pourrait émuler.

Avec un écran tactile de 7 pouces, ce nouveau HomePod rivalisera probablement directement avec le Nest Hub de Google à 99 euros (2e génération) et les écrans intelligents Echo Show 8 d’Amazon à 130 euros (2e génération). Bien sûr, à moins qu’une prédiction plus ancienne faite par Mark Gurman ne se vérifie finalement à l’horizon H1 2024 dont la rumeur Kuo fait état aujourd’hui, auquel cas Apple pourrait simplement sortir un nouvel iPad avec une station d’accueil intelligente sous le nom de HomePod.

Un produit nécessaire

Kuo et Gurman sont généralement extrêmement fiables lorsqu’il s’agit d’appareils Apple non commercialisés, mais bien sûr, personne ne peut savoir avec certitude ce que le géant de la technologie planifie exactement un an ou deux à l’avance, en particulier en termes d’annonces de tout nouveaux produits.

Si un Frankenstein du HomePod et un iPad est effectivement dans les tuyaux, son prix est de loin le détail le plus intéressant. Des rapports et des prédictions comme ceux-ci pourraient très bien indiquer des plans qui en sont aux premiers stades de développement et qui sont susceptibles d’être modifiés. Mais il y a clairement une demande pour un tel hub si l’on en croit les gammes d’écrans connectés concurrentes d’Amazon et de Google. Sans parler du nombre de personnes qui adaptent déjà des iPad pour en faire des contrôleurs de maison connectée permanents.