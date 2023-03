Telegram propose un mode d’économie d’énergie et d’autres améliorations de l’application

La populaire application de messagerie, Telegram, a récemment déployé une nouvelle mise à jour qui comprend plusieurs fonctionnalités intéressantes. Parmi ces mises à jour, on trouve un nouveau mode d’économie d’énergie, une optimisation pour les appareils Android dotés de composants d’entrée de gamme, un plus grand choix de vitesses de lecture, et bien d’autres améliorations de l’application.

L’annonce a été faite directement par l’entreprise sur son blog. Telegram vient d’introduire un nouveau mode d’économie d’énergie qui permet non seulement de préserver l’autonomie de la batterie, mais aussi de réduire l’utilisation des données. Ce mode est particulièrement utile lorsqu’il s’agit de rendre les animations et les effets de l’application. Les utilisateurs ont désormais la possibilité de désactiver ces effets afin de prolonger l’autonomie de la batterie et d’améliorer les performances sur les appareils plus anciens.

Vous pouvez configurer le mode d’économie d’énergie de manière à ce qu’il s’active de lui-même lorsque votre batterie approche un certain pourcentage, et il s’accompagne de boutons individuels qui vous permettent de désactiver certains effets. Ce mode est disponible sur iOS et Android, avec une fonction supplémentaire sur iOS pour limiter les mises à jour en arrière-plan, bien qu’il ne soit pas recommandé par Telegram, sinon vous verrez le message « Mise à jour… » s’afficher sur votre application beaucoup plus fréquemment. Le mode d’économie d’énergie peut être activé et personnalisé depuis le menu Paramètres > Économie d’énergie.

Pour Android, les responsables de Telegram ont développé des paramètres par défaut qui sont optimisés pour garantir à chaque utilisateur la meilleure expérience possible. Ces paramètres ont été testés sur plus de 200 appareils Android différents afin de s’assurer que l’application fonctionne au mieux sur chacun d’entre eux.

Outre les options d’économie d’énergie, Telegram introduit également des options de vitesse de lecture plus granulaires, comme la possibilité de maintenir le bouton 2x pour choisir des vitesses entre 0,2 x et 2,5 x. En outre, les accusés de lecture des groupes de moins de 100 participants indiqueront désormais dans une fenêtre contextuelle l’heure à laquelle chaque personne a lu le message. C’est une façon de faire preuve de diligence !

Des bugs éradiqués

Parmi les autres fonctionnalités introduites par cette mise à jour, citons la possibilité d’envoyer des liens d’invitation sous forme de message dans le cas où la personne que vous invitez limite les personnes autorisées à l’ajouter à des groupes, l’option permettant de désactiver la réorganisation automatique des packs d’autocollants, une meilleure prise en charge des dossiers sur iOS, des emojis et des réactions interactifs, ainsi que de nouveaux emojis animés pour les utilisateurs premium.

Enfin, Telegram promet qu’en plus des nouvelles fonctionnalités, elle a également éliminé plus de 400 bugs dans l’application, mais encourage également les utilisateurs à se rendre sur bugs.telegram.org pour signaler tout problème trouvé dans cette nouvelle mise à jour.