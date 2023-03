Realme présentera bientôt son premier smartphone pliable

La catégorie des smartphones pliables a commencé à devenir féroce avec des options telles que le OPPO Find N2 Flip et le Tecno Phantom V Fold autres que les offres Galaxy Z Fold et Z Flip de Samsung. Cela inclut également les smartphones pliables de OnePlus et Pixel et Realme, qui vient de teaser son tout premier smartphone pliable, qui rejoignent la troupe.

Madhav Sheth, PDG de Realme, s’est récemment rendu sur Twitter pour demander aux gens quelles étaient leurs préférences pour un smartphone pliable de Realme. Il a donné deux choix : un Realme Fold et un Realme Flip (qui pourrait changer), suggérant que l’un ou l’autre (ou les deux) devrait être lancé prochainement.

Étant donné que OPPO a déjà lancé le Find N2 Flip sur le marché mondial et que OnePlus en a également teasé un, nous pouvons nous attendre à ce que Realme, qui est leur marque sœur, en lance un également, cette année.

Pour ceux qui ne le savent pas, en 2021, nous avons eu un aperçu de la conception du smarphone pliable de Realme, qui est prétendument appelé Realme GT 2 Fold. Les images du brevet montraient un mécanisme de pliage vertical pour le smartphone, un peu comme le Galaxy Z Fold 4. Il devrait également avoir un écran principal de 8 pouces et un écran secondaire de 6,5 pouces, ainsi que des caméras arrière doubles de 50 mégapixels.

Un Fold ou un Flip ?

Mais, il n’y a absolument aucun mot sur la fiche technique du Realme Fold ou du Realme Flip ou quel que soit le nom qu’il finira par porter. Il y a beaucoup de questions sans réponse et maintenant que Realme a commencé à parler de son smartphone pliable, on peut penser que nous aurons des détails officiels à ce sujet prochainement.

Avec Realme qui se lance dans le marché du smartphone pliable avec ses smartphones Z Fold et Z Flip, la concurrence est sur le point de devenir difficile pour le maître actuel du marché des pliables, qui est Samsung. Le géant sud-coréen est toujours au sommet lorsqu’il s’agit de la production de masse et des ventes d’appareils pliables.