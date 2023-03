Cette fuite du Vivo X Flip laisse entrevoir la possibilité d’un nouveau smartphone pliable à clapet

Mettons les choses au clair. Il existe actuellement deux types de smartphones pliables : les Flip et les Fold. Ces deux termes ont été inventés par Samsung, le fabricant de deux des meilleurs smartphones pliables du moment. Mais le véritable succès de ces termes réside dans le fait que presque tout le monde les utilise aujourd’hui.

Il n’y a pas si longtemps, OPPO a sorti son Find N2, qu’elle a récemment suivi avec le Find N2 Flip. En tant que tel, seriez-vous vraiment surpris d’apprendre que Vivo prépare un Vivo X Flip pour compléter son Vivo X Fold déjà existant ?

Cette information provient Digital Chat Station sur Weibo. L’informateur a non seulement révélé certaines des spécifications présumées du Vivo X Flip, mais aussi des rendus de design, montrant un possible design pour ce smartphone à clapet théorique.

Vous savez donc comment cela se passe. Voici la liste des spécifications qui ont fait l’objet d’une fuite :

Un écran OLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz

Snapdragon 8 Gen 1

Équipé de 12 Go de RAM

Batterie de 4 400 mAh avec une vitesse de charge de 44 W

Double caméra avec : capteur principal de 50 mégapixels, capteur de 12 mégapixels, vraisemblablement un objectif ultra-large/macro

Écran extérieur de forme carrée

Capteur d’empreintes digitales latéral

Un écran de forme carré

Cette série de spécifications est donc intéressante. L’écran du smartphone sera légèrement plus grand que celui du Galaxy Z Flip 4 lorsqu’il est déplié, mais son écran externe — dont les spécifications exactes n’ont pas été mentionnées — est de forme carrée, au lieu de rectangulaire.

La mémoire vive de 12 Go est certainement plus que suffisante, surtout si elle est de bonne qualité, et elle est également supérieure de 4 Go à celle du Z Flip 4. Cela dit, le processeur est un Snapdragon de la dernière génération. Bien qu’il n’y ait pas de quoi se moquer, j’aurais espéré au moins la variante Plus, comme on peut le voir sur la concurrence de Samsung. Cela dit, il pourrait tout aussi bien s’agir du modèle Plus, car la façon dont la source l’a formulé n’était pas vraiment claire.

Mais dans l’ensemble, le Vivo X Flip n’a pas l’air mauvais du tout.