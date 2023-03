Wear OS de Google ressemblera bientôt beaucoup plus à watchOS d’Apple

Sur le papier, il ne s’agit pas de changements spectaculaires, mais Google affirme que les mises à jour « couvrent l’expérience visuelle, les fonctionnalités, les performances et les listes Google Play » afin d’offrir aux fans de Wear OS une « expérience cohérente, intuitive et agréable ».

Bien que ces changements ne soient pas collectivement aussi importants qu’une mise à jour logicielle telle que la rumeur Wear OS 4 (qui pourrait ne pas arriver avant 2024), ils montrent que Google est désireuse d’apporter un peu plus de raffinement à sa plateforme dédiée aux smartwatches — avec de nombreux ajustements inspirés par les apprentissages d’Apple sur le watchOS plus mature.

Il est également possible que les arrière-plans noirs des applications contribuent à augmenter la durée de vie de la batterie de la montre et à améliorer sa lisibilité. C’est pourquoi Apple recommande également aux développeurs d’utiliser des arrière-plans noirs dans les applications watchOS.

C’est un aveu que certaines applications Wear OS n’ont pas encore la qualité visuelle et la cohérence de leurs équivalents sur watchOS d’Apple — et Google impose trois changements principaux pour améliorer l’expérience de la smartwatch.

Google a intensifié ses efforts pour que les smartwatches Wear OS aient le même aspect et la même sensation que l’Apple Watch en introduisant de nouvelles directives de conception pour les applications fonctionnant sur sa plateforme de montres. Google explique que les nouvelles directives que tous les développeurs Wear OS devront respecter à partir du 31 août, ont été introduites pour « améliorer la qualité des applications pour Wear OS et leur présentation dans le Google Play Store ».