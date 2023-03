Raspberry Pi lance une caméra pour les projets de vision industrielle

La Raspberry Pi Global Shutter Camera est disponible dès aujourd’hui au prix de 56,40 euros . Elle est compatible avec tout ordinateur Raspberry Pi doté d’un connecteur CSI. Notez que cette caméra nécessite un objectif (monture C ou CS). Il s’agit d’une solution très peu onéreuse pour les amateurs d’appareils photo et les passionnés qui recherchent une caméra à obturateur global. Ce capteur est basé sur le Sony IMX296 et a une résolution de 1,6 mégapixel.

Une caméra à obturateur roulant capture des images ligne par ligne. Ainsi, le haut de l’image est capturé en premier, tandis que le bas de l’image est capturé une fraction de seconde plus tard. Lorsqu’un sujet rapide (comme une hélice d’avion) se déplace plus vite que l’obturateur de l’appareil photo, l’image est extrêmement déformée.