DuckDuckGo intègre à son moteur de recherche des réponses générées par l’IA, DuckAssist

L’IA est la tendance du moment ! Pour le meilleur ou pour le pire, Google Recherche et Bing se lancent à corps perdu dans les chatbots d’IA. Et DuckDuckGo, le moteur de recherche le plus populaire axé sur la protection de la vie privée, ne veut pas rater le train de l’engouement. DuckDuckGo teste actuellement en version bêta une IA appelée « DuckAssist » qui fournit des réponses instantanées et résumées à vos requêtes de recherche.

Mais, DuckAssist n’est pas un chatbot d’IA ; il se contente d’extraire des informations de Wikipédia et de les résumer. Si vous cherchez quelque chose dont la réponse se trouve dans un article de Wikipédia, DuckAssist apparaîtra en haut des résultats de votre recherche et vous donnera une réponse rapide, ce qui vous évitera peut-être d’avoir à ouvrir des liens.

Cette fonctionnalité est analogue aux « extraits vedettes » de Google Recherche, introduits en 2014. La seule chose vraiment remarquable à propos de DuckAssist (outre le fait qu’il peut être utile) est qu’il utilise l’IA pour produire des résumés uniques.

Il est clair que DuckDuckGo adopte une approche beaucoup plus équilibrée que Bing ou Google Recherche. J’ai passé des heures à jouer avec des chatbots d’IA et je peux affirmer en toute confiance qu’ils ne constituent pas une source d’information fiable. Étant donné que DuckAssist est un « résumeur » (et qu’il ne consulte que les articles de Wikipédia), il ne devrait pas cracher trop d’inexactitudes.

Mais, on peut supposer que DuckAssist commettra des erreurs occasionnelles. L’intelligence artificielle ne comprend pas tout ce qu’elle lit ou écrit, de sorte que certaines questions (ou certains articles de Wikipédia) peuvent dérouter DuckAssist. Bien entendu, les informations erronées publiées sur Wikipédia (intentionnellement ou non) peuvent également constituer un problème, car DuckDuckGo prévoit d’analyser régulièrement Wikipédia pour y trouver des informations à jour.

Très utile

Malgré les inévitables problèmes, DuckAssist devrait être un outil utile. Il est disponible dès aujourd’hui pour les navigateurs et les extensions de DuckDuckGo. Ceux qui utilisent uniquement le moteur de recherche de DuckDuckGo (sans applications ni extensions) verront DuckAssist dans les semaines à venir. Les sources autres que Wikipédia sont déjà testées sur l’outil d’IA et peuvent apparaître dans les résultats de recherche pendant la période bêta.

Il convient de noter que Brave Recherche travaille sur un outil analogue à DuckAssist appelé Summarizer. Il est évident que les fonctions assistées par l’IA deviendront une partie commune de tous les moteurs de recherche. Au lieu d’avoir un chatbot qui essaie de tout faire, l’IA de DuckDuckGo essaie d’être bonne dans un domaine spécifique : répondre à des questions. Elle est censée compléter l’expérience de recherche existante.