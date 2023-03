La nouvelle page d’accueil de Spotify est un mix de TikTok et de Netflix

Il semble que Spotify, le géant du service de streaming musical, ait l’intention de modifier son interface utilisateur d’une manière audacieuse et passionnante. En effet, Spotify redessine l’écran d’accueil de son application, afin de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement de nouvelles choses à écouter — et à regarder.

Lors de son événement « Stream On », Spotify a présenté ce changement nommé « Aperçu ». En effet, l’application mobile de Spotify remplacera ses carrousels actuels de suggestions de musique, de podcasts et de listes de lecture par un flux vertical de recommandations analogue à TikTok.

Mais contrairement à TikTok, Spotify n’a pas besoin d’utiliser un algorithme pour garder vos yeux sur le flux, car son but ultime est de vous faire quitter le flux et d’écouter la chanson d’un artiste dans son intégralité. Il semble donc que Spotify mélange certaines des techniques algorithmiques ciblées au laser de TikTok avec l’utilisation de clips vidéo de Netflix afin d’inciter les utilisateurs à cliquer sur les chansons. Il pourrait être intéressant de voir cela en pratique.

Ces courtes séquences vidéo offrent un aperçu de la chanson et de l’artiste qui la compose, avec la lecture du morceau en arrière-plan. Vous pouvez choisir d’écouter un extrait, tandis qu’un clic sur l’aperçu d’une liste de lecture ou d’un album vous donnera un aperçu des titres de ce pack.

Spotify a révélé une série d’autres fonctionnalités qu’elle ajouterait au service, notamment un AI DJ qui aide à créer une liste de lecture personnalisée pour les auditeurs, Smart Shuffle, qui mélange les titres en ajoutant de nouvelles suggestions parfaitement adaptées, l’outil Discovery Mode qui permet aux artistes de signaler des chansons qui sont ensuite ajoutées à l’algorithme, et Showcase qui présentera la musique d’un artiste à des auditeurs probables.

Il y a aussi Spotify Clips et Countdown Pages qui permettent aux artistes de personnaliser leurs pages avec des vidéos. Enfin, Spotify proposera pour la première fois des concerts et des produits dérivés, créant ainsi un nouveau moyen pour les artistes (et le service) de gagner de l’argent.

Se renouveler

Cette refonte complète de son fil d’actualité, ainsi que l’ajout de tant de nouvelles fonctionnalités, pourraient être le résultat d’une perte de revenus et de licenciements conséquents. C’est aussi un moyen de justifier l’augmentation imminente du prix du service malgré ces licenciements.

Si l’on met tout cela bout à bout, cela fait beaucoup de choses à mettre dans une seule application appelée Spotify. Spotify s’est efforcé sans relâche de pousser les gens vers des contenus plus différenciés et plus rentables, ce qui signifie souvent qu’il est plus difficile d’écouter de la musique. C’est pourquoi le nouveau design de l’application semble en partie destiné à créer plus d’espace dédié à tous ces nouveaux types de contenus. Spotify a essayé pendant des années de trouver des moyens de placer les podcasts, la musique et tout le reste côte à côte, mais semble reconnaître que la meilleure réponse est de donner à chaque chose plus d’espace pour respirer.